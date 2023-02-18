ميعاد آذان الفجر في رمضان 2023، من العبارات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث، بالتزامن مع اقتراب الشهر الكريم الذي يستعد لاستقباله المسلمون في كافة أنحاء العالم.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن ميعاد آذان الفجر في رمضان 2023.

ميعاد آذان الفجر في رمضان 2023

تزايد البحث عن ميعاد آذان الفجر في رمضان 2023، حيث يتقرب المسلمون في هذا الشهر الكريم إلى الله بالأعمال الصالحة وقراءة القرآن.

وعن ميعاد آذان الفجر في رمضان 2023، أعلنت هيئة المساحة المصرية التابعة لدار الإفتاء المصرية، توقيت أذان الفجر في رمضان 2023، وتحديد موعد الإمساك.

آذان الفجر يوم 1 رمضان 4:30

آذان الفجر يوم 2 رمضان 4:27

آذان الفجر يوم 3 رمضان 4:26

آذان الفجر يوم 4 رمضان 4:24

آذان الفجر يوم 5 رمضان 4:23

آذان الفجر يوم 6 رمضان 4:22

آذان الفجر يوم 7 رمضان 4:20

آذان الفجر يوم 8 رمضان 4:19

آذان الفجر يوم 9 رمضان 4:18

آذان الفجر يوم 10 رمضان 4:16

آذان الفجر يوم 11 رمضان 4:15

آذان الفجر يوم 12 رمضان 4:14

آذان الفجر يوم 13 رمضان 4:12

آذان الفجر يوم 14 رمضان 4:11

آذان الفجر يوم 15 رمضان 4:10

آذان الفجر يوم 16 رمضان 4:08

آذان الفجر يوم 17 رمضان 4:07

آذان الفجر يوم 18 رمضا ن 4:05

آذان الفجر يوم 19 رمضان 4:04

آذان الفجر يوم 20 رمضان 4:03

آذان الفجر يوم 21 رمضان 4:01

آذان الفجر يوم 22 رمضان 4:00

آذان الفجر يوم 23 رمضان 3:59

اذان الفجر يوم 24 رمضان 3:57

آذان الفجر يوم 25 رمضان 3:56

آذان الفجر يوم 26 رمضان 3:55

آذان الفجر يوم 27 رمضان 3:53

آذان الفجر يوم 28 رمضان 3:52

آذان الفجر يوم 29 رمضان 3:51

عدد ساعات صيام رمضان

وتبلغ عدد ساعات الصيام لأول أيام شهر رمضان، بتوقيت القاهرة المحلي، 15 ساعة و25 دقيقة، حسب الحسابات الفلكية.

تشير الحسابات الفلكية أن رمضان 1444 هجريًا، سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 23 مارس 2023.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هجرية الموافق 21 مارس وهو يوم الرؤية.

ويعلن موعد شهر رمضان رسميًا بعد استطلاع الهلال، من خلال دار الإفتاء المصرية.

فضائل شهر رمضان

يتميز شهر رمضان بفضائله العظيمة، فيه أنزل القرآن، وفرض الصيام وتكثر الحسنات والصدقات.

يقول الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

وعن ليلة القدر، قال عز وجل في كتابه الكريم: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر".

كما فرض الصيام في شهر رمضان، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي".

أما هلال شهر رمضان، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هجرية الموافق 21 مارس وهو يوم الرؤية.