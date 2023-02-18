مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم

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مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد الاهلي بث مباشر الآن” // مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر..مشاهدة مباراة //// “الاهلي والهلال السوداني بث مباشر” الآن” // مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر في الدوري الاوروبي 2023 كورة ستار يلا شوت.>> يلتقي فريق الأهلي المصري مع الهلال على استاد الهلال اليوم السبت 18 فبراير 2023 ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، سيبدأ الشياطين الحمر مشوارهم في دوري أبطال أوروبا بعد فشلهم في الاحتفاظ باللقب في الموسم السابق، ستُلعب هذه المباراة خلف أبواب مغلقة عقب قرار الكاف، بدأ فريق الهلال مشواره في دوري الأبطال بهزيمة (1-0) أمام ماميلودي صن داونز، على الرغم من أن المنتخب الجنوب أفريقي تفوق عليهم تمامًا، إلا أنهم مروا بلحظاتهم في المباراة.

الشوط الثاني لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم bein sport بث مباشر الأسطورة

وصل الوصيف مرتين إلى المراكز الستة عشر الأولى في المواسم الثلاثة السابقة، الهلال هو حصان أسود في المجموعة الثانية بسبب مدربه المخضرم فلورنتينو إيبينج، معتبرًا أنه مختلف قليلًا عن الموسم الماضي بسبب التعاقدات التسعة التي قاموا بها والتغيير في القيادة الفنية مع المدرب الكونغولي الذي فاز بلقب كأس الكونفيدرالية مع نهضة بركان العام الماضي.

الشوط الثاني لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم bein sport بث مباشر الأسطورة

الشوط الثاني لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم bein sport بث مباشر الأسطورة الأهلي هو أنجح فريق في تاريخ البطولة حيث فاز بها عشر مرات، وبعد فوزهم باللقب مرة تلو الأخرى، فشلوا في محاولتهم الثالثة عندما خسروا أمام الوداد البيضاوي في النهائي، يلعب المنتخب المصري ذو الوزن الثقيل بعض كرة القدم الرائعة منذ بداية الموسم ولم يهزم في الدوري، الأهلي يترأس هنا بعد الهزيمة أمام فلامينجو في كأس العالم للأندية تم تصنيف الشياطين الحمر كأفضل فريق في إفريقيا ونحن واثقون من قدرتهم على بلوغ النهائي مرة أخرى هذا الموسم.

موعد مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني

البطولة: دوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4.

الملعب: 444.

المعلق: غير مدرج.

موعد المباراة:

4:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

3:0 مساءًا بتوقيت مصر.

4:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

4:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

4:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

4:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

4:0 مساءًا بتوقيت العراق.

3:0 مساءًا بتوقيت السودان.