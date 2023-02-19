أهالي قنا يعثرون على جثة مجهولة الهوية بمدخل الطريق الصحراوي

عثر الأهالي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا، علي جثة شاب، مضروب على رأسه، في ظروف غامضة بمدخل قرية المراشدة الصحراوي.

حيث تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، على الطريق الصحراوي بقرية المراشدة بمركز الوقف في قنا.

وبعد الفحص، تبين العثور على جثة لشخص مجهولة الهوية، بها شبهة جنائية، أمام مدخل قرية المراشدة الصحراوي، جاري نقل الجثة إلى مشرحة الوقف المركزي، والمعاينة من الجهات المعنية، وحُرر محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب الوفاة وضبط مرتكبي الواقعة.