ارتباك في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 19-2-2023

حالة من الارتباك تعم بورصة الدواجن بعد أن تزايدت أسعار الفراخ والبيض بالأسواق بطريقة جنونية، ومحاولة الحكومة حل الأزمة من خلال اعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات كما أنها قررت استيراد دواجن مجمدة قبل شهر رمضان، وارتفعت أسعار دواجن التسمين وبصفة خاصة الفراخ البيضاء 8 جنيهات بالمزارع المحلية، خلال تعاملات الأسبوع لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر الكيلو الواحد 80 جنيها عند باب المزرعة، مقابل 72 جنيها، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وسجل سعر كيلو الدواجن للمستهلك النهائي ما بين 88 و95 جنيها، وتراوح سعر كيلو الأوراك بين 88 و96 جنيها للكيلو، ويصل سعر كيلو البانيه إلى 205 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 82 جنيها، ووصل سعر الفراخ البلدى 110 جنيهات، واستقر سعر الفراخ البانية عند 170 جنيها، كما استقر سعر الشيش طاووق عند 170 جنيها.

أسعار الدواجن



سعر الفراخ البلدى 115 جنيها

سعر الفراخ البيضاء 85 جنيها

سعر الفراخ البانية 205 جنيها

سعر الكبد والقوانص 85 جنيها

سعر الأوراك 95 جنيها

سعر الدبابيس 105 جنيهات

سعر البط البلدى 110 جنيهات

سعر الأجنحة تراوح ما بين 65 لـ 70 جنيها

سعر الأرجل 25 جنيها

سعر الهياكل 45 جنيها

سعر جوز الحمام سجل 115 جنيها

سعر كرتونة البيض

سجل سعر كرتونة البيض البلدى 130جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيها، كما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيها.