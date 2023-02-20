عاجل.. فيريرا يجهز مفاجأة قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي الرياضي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الإعلامي محمد فاروق أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وضع، برنامجا تأهيليا وبدنيا لثلاثي أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة لاعبي القلعة البيضاء استعدادا للمشاركة في المباريات بعد اقتراب حل ازمة قيدهم بقائمة الفريق.

وقال فاروق عبر برنامج البريمو على قناة تن:" استقر الجهاز الفني للاستعانة بالثلاثي في مواجهة الترجي في حالة انتهاء أزمة قيدهم وخاصة وأن الأبيض يعاني من نقص عددي في أكثر من مركز ويحتاج لمجهودات كل لاعب في الفترة القادمة.

وتابع: "البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مهتم بالاعتماد على ثلاثي الصفقات الجديدة في المباريات المقبلة".

موعد وتوقيت مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ونظيره الترجي مساء يوم السبت في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي.