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نجم الأهلي السابق: مشفق على لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارات الأندية تدخل في مرحلة (العناد) بشأن ضم اللاعبين، ولذلك يتم دفع مبالغ طائلة في التعاقد معهم، وكذلك إعطائهم رواتب سنوية ضخمة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأرقام المتداولة بشأن عقود اللاعبين ضخمة للغاية، وهناك لاعبين تستحق، وآخرون لا يستحقون هذه الرواتب، في مصر يوجد 5 أو 6 لاعبين جيدين، والباقي نفس المستوى".

وأضاف: "من الصعب أن يتخلى الأهلي عن محمود عبدالمنعم كهربا، ونفس الأمر لن يتخلى عن الزمالك عن لاعبة الطائرة مريم مصطفى نجلة هناء حمزة، بسبب سياسة العند بين الناديين".

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وواصل: "الزمالك ليس بإمكانه تقديم أفضل مما كان أمام المريخ، لاعبي الأبيض إمكانياتهم ضعيفة، ونجم الفريق كان سيف جعفر هو الأفضل، وسيف الجزيري أضاع فرصة بشكل غريب بعدما سددها بوجه القدم، وأحمد سيد زيزو كان يقاتل بمفرده".

وأكمل: "اشفق على لاعبي الزمالك أمام الترجي التونسي وشباب بلوزداد، فهي مواجهات صعبة للغاية، في ظل افتقاد الخبرات، بالإضافة إلى أن زيزو وشيكابالا ليسوا في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية، عكس الأهلي لازال مشواره طويل، ويمتلك لاعبين من أصحاب الخبرات".

وزاد: "كان لا بد من إضافة عناصر قوية في صفقات الزمالك بجوار زيزو، بدلًا من الاستغناء عن اللاعبين المميزين والذين أثروا بشكل واضح في أداء الفريق مثل طارق حامد في وسط الملعب".

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