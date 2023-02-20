قتلى وجرحى جراء هجوم مسلح في محافظة ديالى العراقية

شن مسلحون مجهولون، اليوم الإثنين، هجومًا على مزرعة في قرية البو بالي التابعة لقضاء الخالص بمحافظة ديالى شمالي العراق؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين المزارعين.

ومن جهتها، حمَّلت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى، نورس العيسى، الجيش العراقي مسؤولية الهجوم الإرهابي على قرية البو بالي التابعة لقضاء الخالص.

وقالت العيسى في بيان لها: "إن "قرارا مفاجئا صدر مؤخرًا قضى بسحب قوات الجيش التي كانت مسؤولةً عن حفظ الأمن في تلك المنطقة دون أي تفسير، مما سهل لتلك العصابات التي سبق وأن اختطفت عددًا من أبناء القرية، تنفيذ جريمة جديدة غادرة دون أي رادع".

وأضافت: "أننا نحمل القيادة العامة للقوات المسلحة، المسؤولية الكاملة عن ذلك الاعتداء الإرهابي، وبعض القرارات غير المدروسة التي منحت الفرصة للعصابات المنفلتة الحركة بحرية وفي وضح النهار لتنفيذ جريمتها الغادرة، ولهذا ندعو لإعادة تقييم الخطط الأمنية الحالية لأجل حماية المواطنين وردع تلك العصابات".

وشهدت قرية البو بالي العام الماضي، هجوما مسلحًا شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، أوقع في وقتها أكثر من 18 قتيلا وجريحا في صفوف المدنيين.