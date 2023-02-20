هيئة النزاهة العراقية تستدعي قائدًا عسكريا سابقا بتهمة اختلاس 5 ملايين دولار

قررت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، استدعاء قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق، الفريق رائد شاكر جودت؛ بتهمة اختلاسه نحو 5 ملايين دولار مخصصة لمركبات عسكرية.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام المتهم قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق وخمسة متهمين آخرين؛ بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى 7 مليارات دينار".

وأضاف البيان أن تلك المبالغ "خاصة بتجهيز مواد احتياطية وتدريع عجلاتٍ عسكرية من قبل إحدى شركات التجارة العامة خلال المدة بين عامي (2014 - 2016)".

وأضاف البيان أن "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة جاء استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، وبدلالة مواد الاشتراك (47-48-49) منه".

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".