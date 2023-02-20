كيفية التسجيل في تمهير.. رابط التقديم في وظائف برنامج تمهير الرسمي taqat.sa للخريجين

كيفية التسجيل في تمهير

كيفية التسجيل في تمهير 2023 رابط التقديم في وظائف برنامج تمهير الرسمي للخريجين، توفر الخدمة التدريب أثناء العمل بشكل خاص لتنمية مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية سواء كانوا حديثي التخرج أو سبق لهم العمل. بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص لتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

منصة تمهير

كيفية التسجيل في تمهير طاقات الجديدة 1443/2022، حيث يعد برنامج تمهير طاقات من أهم البرامج التدريبية المتوفرة عبر بوابة العمل الوطنية طاقات، والتي تتيح انطلاق التدريب لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يوفر العديد من الوظائف المناسبة للمتقدمين الذين تم تدريبهم من خلال البرنامج كما يتيح البرنامج توفير شهادة موثقة ومعتمدة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الهامة التي يوفرها البرنامج للأشخاص المتقدمين للتسجيل، ويوفر التسجيل الإلكتروني في البرنامج للحصول على الوظيفة المناسبة من خلال الموقع الوطني لطاقات العمل وسنستعرض من خلال هذه السطور رابط وكيفية التسجيل في طاقات برنامج تمهير والتعرف على رابط التسجيل للوظائف المتاحة.

كيفية التسجيل في تمهير 2023

هو برنامج تدريبي يهدف إلى تحسين قدرات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية، سواء كانوا من الخريجين الجدد، أو قد سبق لهم العمل من قبل. حيث يستهدف البرنامج تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك من أجل كسب الخبرات والمهارات الضرورية لتأهيلهم من أجل الخوض في سوق العمل. وقد تم تخصيص هذا البرنامج للخريجين الحديثين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، إضافة إلى خريجي المعاهد والكليات من حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، والخريجين الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال آخر ستة أشهر.

طريقة التسجيل في تمهير طاقات الجديد 2022/1443

يمكن التسجيل الكترونيا بسهولة في برنامج تمهير طاقات من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات السعودية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي على النحو التالي.

في البداية يتم الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات من خلال رابط التسجيل في تمهير

يتم اختيار جميع البرامج الموجودة عبر الموقع.

من بين البرامج يتم تحديد برنامج تمهير المتاح.

اختيار التقديم في برنامج تمهير.

يتم ارفاق كافة البيانات المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح مثل المعلومات الشخصية ومحل السكن، بالاضافة إلى رقم الآيبان وغيرها من البيانات المطلوبة عبر الموقع.

يتم اختيار ايقونة ارفاق ليتم ارفاق الشهادة الجامعية الخاصة بالمستخدم ومن ثم اختيار التقديم.

الضغط على الموافقة على الشروط والاحكام ومن ثم اختيار التسجيل عبر البرنامج.

يتم الانتظار حتى وصول اشعار إلى البريد الالكتروني الخاص بك.

شروط التسجيل في برنامج تمهير طاقات

تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط الهامة لكي يتم التسجيل في برنامج تمهير طاقات، على ان يتم الالتزام بالشروط التالية.