دعاء أول شهر شعبان مستجاب

دعاء أول شهر شعبان أدعية مأثورة عن النبي لأول يوم 1443-2023، دعاء أول يوم شهر شعبان، اليوم بدء شهر شعبان المبارك للعام الهجري 1444، والذي يعتبر من أهم شهور السنة والذي يسبق شهر رمضان المعظم، وشهر شعبان مليئة بالأيام المباركة وله فضل كبير عند الله تعالى، ففيه ترفع أعمال الناس إلى الله تعالى، وبالتزامن مع بداية شهر شعبان يبحث المسلمين في بقاع الأرض عن أدعية أول يوم شهر شعبان حيث حثنا النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال شهر شعبان بالدعاء والصوم والصلاة وذكر الله، وفي هذا المقال سوف نوافيكم داء أول يوم شهر شعبان والأدعية المأثورة عن النبي.

عن دعاء أول جمعة في شهر شعبان، يستحب للمسلم أن يردد هذا الدعاء “اللهم اغفر عنا سيئاتنا وتجاوز عنا، وطهر قلوبنا واعف عنا واشف مرضانا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أرزاقنا وارزقنا شفاعة نبينا وأعنا على حسن طاعتك وتقبل منا صالح أعمالنا”

دعاء أول شهر شعبان ويكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن عبادتان عظيمتان في هذا الشهر فيقول:" لا يخفى أننا أحوج ما يكون إلى العمل الصالح في هذه الأيام، لنستقبل به رمضان حتى لا تفوتنا نفحاته وخيراته، وليقبلنا الله تعالى عنده".

وأضاف «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه على المسلم أن يحرص في هذه الأيام على إصلاح ذات بينه، وعلى أن يجمع كلمته مع أخيه قبل دخول شهر رمضان، حتى إذا جاء رمضان يجد نفسه قد صفت وخلت من البغضاء والتحاسد والشحناء فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه.

وأوضح أن المسلم مأمور دائما وأبدا بأن يصلح ذات بينه مع الناس عامة، قال تعالى: «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، كما هو مأمور أن يصلح ذات بينه مع المؤمنين، قال تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ».

وتابع: “ولا يخفى أننا أحوج في هذه الأيام إلى التأكيد على قيمة رفع التشاحن والسعي لإصلاح ذات البين، لنستقبل رمضان بنفوس صافية وروح عالية وأعمال متقبلة، فلا تفوتنك هذه النفحات أيها المسلم الحريص على رضا ربه، وأصلح ذات بينك حتى يقبلك الله تعالى، فاللهم أصلح ذات بيننا ووفقنا إلى ما تحب وترضى”.

فضل شهر شعبان

شهر شعبان واحد من الشهور الهجرية والأحب إلى الله تعالى، والتي كان يزيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم التضرع إلى لله وصيام أكثر أيامه، وعلى المسلمين أن يتبعون سنة النبي والإكثار من الصيام في هذا الشهر والتقرب من الله بالأعمال الصالحة وقراءة القرآن الكريم والصداقات والذكر وغيرها من العبادات المختلفة التي ترتفع من خلالها منزلة العبد عند الله تعالى.

دعاء أول يوم شعبان

اللهم إن هذا هلال شهر وقد ورد وأنت أعلم بما فيه من الإحسان، فأجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران والرضوان وماحية الأخطار في الأحيان والأزمان وحامية من أذى.

طاعة هذا الشهر وعدم إهماله بين رجب ورمضان، ومع حلول شهر شعبان يستحب لكل مسلم أن يتبع سنة الرسول في ترديد الدعاء برؤية هلال شهر شعبان، حيث كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم “الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله وعند أبي داود مرسلًا عن قتادة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك” ثلاث مرات، ثم يقول: “الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا.

دعاء أول شهر شعبان

اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني بقسمك راضيًا قانعًا وفي كل الأحوال متواضعًا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل به عند الشدائد حاجته، وعظم فيه عندك رغبته.

اللهم أني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تديني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك.

الأدعية المأثورة عن النبي عن شهر شعبان

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من غير فقد حبيب أو فراق لغالي وقد فرحت عن المكروبين وشفيت المرضى، وبلغنا من بعده لا فاقدين ولا مفقودين، وبلغنا أياه ونحن في أحسن حال وأعنا على صيامه وقيامه وصالح الأعمال فيه يارب العالمين.

اللهم أغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، يا من يجيب الدعاء، يا مطلع على كل رجاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى.

اللهم أجعل هلال هذا الشهر بركات وسعادة مليئة بالأمان والغفران والرضا وتمحو بها الخطايا والذنوب.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن".

اللهم اهدى بناتنا وأبنائنا واجعل مصر والعالم العربى والإسلامى فى سلام وأمان".

اللهم اني أسألك ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.