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مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر في الدوري المصري اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأهلي وأسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب أسوان، ضمن الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

وتنطلق مباراة الأهلي وأسوان في تمام الساعة 14:45 بتوقيت القاهرة، 15:45 بتوقيت مكة المكرمة، 12:45 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري بث مباشر

ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم أمام فريق أسوان محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بعد خوضه 15 مباراة، ولم يتلق الفريق أي هزيمة في المسابقة حتى الآن.

ومن جانبه، يحتل فريق أسوان صاحب الأرض في مباراة اليوم أمام الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بعد خوضه 18 مباراة.

لمشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )

ويبحث فريق الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق أسوان عن العودة لطريق الانتصارات، وذلك بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، حيث خسر المارد الأحمر أمام ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة كأس العالم للأندية.

كما سقط الأهلي أمام فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتلقى هزيمة في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني، بهدف نظيف.

وتذاع مباراة الأهلي وأسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، ويعلق عليها أيمن الكاشف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

بث مباشر مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي وأسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب أسوان، ضمن الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

وتنطلق مباراة الأهلي وأسوان في تمام الساعة 14:45 بتوقيت القاهرة، 15:45 بتوقيت مكة المكرمة، 12:45 بتوقيت جرينتش.

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