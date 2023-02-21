مباحثات أردنية جزائرية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

أجرى الوفد الوزاري الأردني الذي بدأ زيارة للجزائر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي جلسة مباحثات موسعة مع عدد من الوزراء الجزائريين تناولت آليات ومجالات تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، تنفيذا لرؤى وتوجيهات قيادتي البلدين ومخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر في كانون الأول الماضي.

وترأس الشمالي الاجتماعات عن الجانب الأردني وضمت وزراء السياحة والآثار مكرم القيسي والزراعة خالد الحنيفات والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والصحة فراس هواري والاستثمار خلود السقاف.

وترأس الجانب الجزائري وزير الصناعة أحمد زغدار وضم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ووزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي ووزير الصحة عبد الحق سايحي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة ووزير الصناعة الصيدلانية علي عون ووزيرة الثقافة والفنون صورايا مولوجي.

واتفق الجانبان على خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري للأعوام 2023-2025 لحين عقد اجتماعات اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة التي تتضمن أهم مشاريع التعاون والآليات الكفيلة بإنجازها على المديين القريب والمتوسط، بهدف زيادة المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات البينية وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي.

كما تضمنت خارطة الطريق تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال التجارة والاستثمار (المبرمة خلال الدورة 8 للجنة المشتركة) وتفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري –الأردني وعقد لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال لكلا البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة في البلدين وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار والتجارة في البلدين.

كما تم الاتفاق على تنفيذ وتسريع مشاريع التعاون القائمة والعمل على استكشاف فرص أخرى في المجالات ذات الأولوية لا سيما في الطاقة والمناجم والثقافة والصناعة والزراعة والنقل والسياحة والصناعة التقليدية والصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وتم التوافق على عقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الأردنية الجزائرية المشتركة والمقرر عقدها في عمان خلال شهر حزيران من العام الحالي، وعقد اجتماعات اللجان القطاعية القائمة قبل نهاية العام الحالي واستحداث لجان فنية قطاعية أو فرق عمل مشتركة لدراسة ومتابعة التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الشمالي في بيان اليوم الثلاثاء، إن المباحثات تعكس حرصا مشتركا لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة والبناء على مخرجات الزيارة الملكية للجزائر التي تمت في شهر كانون الأول من العام الماضي.

وأكد أهمية تسريع الإجراءات اللازمة لبناء شراكات متعددة خدمة للبلدين ولمواجهة التحديات التي تؤثر على مصالحهما لا سيما ما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد وتداعيات الظروف الطارئة والعوامل الجيوسياسية العالمية.

وقال الشمالي إنه سيتم فتح خط الطيران المباشر بين عمان والجزائر اعتبارًا من 9 آذار للعام الحالي، بواقع رحلتين أسبوعيًا من شركة الملكية الأردنية، يتبعه رحلتان من الخطوط الجزائرية.

وقال الوزير زغدار إن اجتماع وزراء البلدين يعد محطة لإجراء تقييم شامل وموضوعي للأشواط التي قطعتها مسيرة التعاون بين البلدين، وتثمين ما تم تحقيقه وتحديد الصعوبات من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها وحلها.

وأشار إلى خارطة الطريق التي وضعها الجانبان للفترة 2023-2025 لتفعيل آليات التعاون الثنائي وزيادة المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات البينية وتكثيف وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي والتحضير لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة الجزائريةـــ الأردنية في دورتها المقبلة.

وعلى هامش المباحثات الموسعة الأردنية الجزائرية عقد الشمالي بمشاركة وزيرة الاستثمار خلود السقاف مباحثات ثنائية مع وزير التجارة وترقية الصادرات الدكتور كمال رزيق لبحث سبل التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

و تم التوافق على عقد المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية في عمان على هامش أعمال اللجنة المشتركة.

وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى الجزائر خلال الأشهر 11 الأولى من العام 2022، ما قيمته 93.5 مليون دولار مسجلًا ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة للعام 2021، في حين بلغت واردات المملكة منها نحو 138.5 مليون دولار أميركي مسجلًا ارتفاعا بنسبة 52.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.