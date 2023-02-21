يلا شووت Real | بث مباشر مباراة الريال اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول يلا شوت لايف في دوري ابطال اوروبا

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ليلة نارية من ليالي الأبطال، مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول دوري أبطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة موعد المباراة بين ريال مدريد وليفربول، يبحث عنه مشجعو كرة القدم الأوروبيون، حيث سيلتقي الفريقان في الجولة الثامنة من نهائي دوري أبطال أوروبا 2023. يطمح فريق ليفربول للفوز على ريال مدريد لتتويج كأس دوري أبطال أوروبا.

خاصة بعد الفشل الذي أعقب الفريق في المباريات الأخيرة. بينما يصل ريال مدريد إلى المباراة في مزاج جيد، بعد أن توج بكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه. نقدم لكم في مقالتنا على الجدول الزمني لمباراة ريال مدريد وليفربول 2023 في دوري أبطال أوروبا وقناة بث المباريات.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول دوري أبطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة من المقرر موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في الوقت التالي:

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موعد المباراة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والعراق، والبحرين، واليمن، وسوريا والأردن: في الحادية عشر مساءً.



أما موعد المباراة بتوقيت مصر، والسودان، وليبيا، وفلسطين: فسيكون في العاشرة مساءً.

بينما موعد المباراة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب: في التاسعة مساءً.

أما موعد المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان: في 12 صباحًا.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول دوري أبطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة تمتلك المجموعة القطرية بي إن سبورت حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا، والقناة التي تحمل مباراة ريال مدريد وليفربول هي قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي بريميوم. تردد قناة بين سبورتس 1 هد بريميوم هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11013.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة ارسال البث:DVB-S2.

معدّل تردد الموجة:8PSK.

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول دوري أبطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة فيما يلي تاريخ اللقاءات بين ليفربول وريال مدريد في المباريات التسع التي وحدتهما عبر التاريخ. تمكن ريال مدريد من الفوز على ريال مدريد في خمس مباريات، مقارنة بانتصارات ليفربول الثلاثة، بينما تعادل الفريقان في مباراة واحدة فقط وحدهما.

أما بالنسبة للأهداف، فقد سجل فريق ريال مدريد 11 هدفا ضد ليفربول، بينما تمكن ليفربول من تسجيل ثمانية أهداف. يعتبر فوز ليفربول على ريال مدريد في موسم 2009 أكبر انتصار للفريق على ريال مدريد، حيث فاز بأربع شباكات نظيفة.

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في حين أن أكبر فوز لريال مدريد كان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في موسم 2015. الجدير بالذكر أن نتيجة المباراة الأخيرة لريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 كانت انتصارا لريال مدريد بهدف مقابل لا شيء.

في الختام، نذكرك بالجدول الزمني لمباراة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول 2023 وتردد القناة التي تحمل المباراة موعد مباراة ريال مدريد وليفربول دوري أبطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة. بالإضافة إلى طريقة لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد على الهواء مباشرة، وتاريخ اللقائان السابقة للفريقين.