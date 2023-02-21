يلا شوت Youtube | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم بوابة الفجر يوتيوب | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد لايف في دوري ابطال اوروبا

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم بوابة الفجر يوتيوب | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد لايف في دوري ابطال اوروبا

تنطلق بعد قليل مباراة ليفربول والريال في دور الـ 16 من دوري الأبطال، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم، ويدخل فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح مباراة اليوم تحت شعار “ لا بديل عن الفوز” من أجل الثار من ريال مدريد ووضع قدما في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل فريق ليفربول في تحقيق أي فوز على ريال مدريد في آخر 6 مواجهات ببطولة دوري أبطال أوروبا، منهم نهائي 2017-2018 ونهائي 2021-2022.

في المقابل، يستهدف ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مواصلة تفوقه على الريدز بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تسهل من مهمته في لقاء الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتأكد غياب خماسي الريدز تياجو ألكانتارا ولويس دياز وآثر ميلو وإبراهما كوناتي وكالفين رانزي عن مواجهة ريال مدريد بسبب الإصابة، بينما يفقد ريال مدريد خدمات الرباعي توني كروس وفيرلاند ميندي وتشواميني وماريانو دياز، للإصابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023؟

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق النقل الحصري لمجريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القناة القطرية خصصت قناة beIN Sports HD 1 Premium لنقل مجريات مباراة ليفربول وريال مدريد، ويمكن متابعة التغطية باللغة الإنجليزية عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

beIN Sports HD 1 Premium

beIN Sports HD 1 English

من معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد وليفربول، للمعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

ويمكن متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي، وذلك من خلال الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023؟

البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد يأتي من خلال تطبيق "تود".

وهناك وسيلة أخرى، مدفوعة حالها كحال المنصة الإعلامية لبي إن، وهي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

ما هو موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023؟

ستقام مباراة ليفربول وريال مدريد، مساء الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ماذا قال أنشيلوتي عن مباراة ليفربول وريال مدريد؟

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا أفكر في مواجهة محمد صلاح أو فيرجيل فان دايك، أريد أن يقلق ليفربول بشأن ريال مدريد وليس العكس".

أضاف: "ليفربول لم يغير من جودته أبدا، نتوقع مباراة قوية وسنكون تحت ضغط كبير في مباراة ليس لدينا فيها متسع للتنفس، نحن نعلم جيدا ما ينتظرنا ونحن مستعدون لذلك، نعي جيدا أنها مواجهة صعبة وعلينا أن نقدم أداء جيدا في الذهاب والإياب".

وعن العودة إلى ملعب "أنفيلد" بعد عامين من مواجهة الفريقين في ربع نهائي نسخة (2020-2021) قال المدرب الإيطالي: "لقد عدنا إلى هنا ونشعر بالسعادة والأمل، نحن مستعدون لذلك وحريصون حقا، ولدينا ذكريات جيدة عن الأدوار الإقصائية في تلك البطولة".