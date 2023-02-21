يلا شوت Youtube | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم بوابة الفجر حصري | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد لايف في دوري ابطال اوروبا

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم بوابة الفجر حصري | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد لايف في دوري ابطال اوروبا

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم بوابة الفجر حصري ضيف ثقيل على الإنجليز، هذا هو حال ريال مدريد ومباراة الذهاب اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم عبر بوابة الفجر، يستقبل ليفربول بملعبه أنفيلد، نظيره ريال مدريد في قمة مرتقبة تقام بينهما ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقد يكون ريال مدريد بمثابة العقدة في الآونة الأخيرة لليفربول، إذ فشل الريدز في الفوز عليه في آخر 6 مباريات، فخسر 5 وتعادل في واحدة.



لا يمر النادي الملكي بأفضل أحواله، رغم أنه سيدخل مباراة ليفربول منتشيًا بتحقيق كأس العالم للأندية ثم الفوز على إلتشي وأوساسونا.

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم بوابة الفجر حصري

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023

ليفربول وضعه ليس مختلفًا، فهو يعاني أيضًا من تذبذب النتائج المحلية، وأصبح أكبر أحلامه هو التواجد في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

يذكر أن آخر مرة التقى الفريقان لحساب دور الـ16 فاز ليفربول ذهابًا وإيابًا، وشهدت مباراة الإياب تحديدًا أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين، بفوز رفقاء ستيفن جيرارد 4-0 آنذاك.



في هذا التقرير من من "الفجر الرياضية" نستعرض معًا معلق مباراة ليفربول وريال مدريد، وما هي القنوات الناقلة للقمة المرتقبة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023؟

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق النقل الحصري لمجريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القناة القطرية خصصت قناة beIN Sports HD 1 Premium لنقل مجريات مباراة ليفربول وريال مدريد، ويمكن متابعة التغطية باللغة الإنجليزية عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

beIN Sports HD 1 Premium

beIN Sports HD 1 English

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد لايف في دوري ابطال اوروبا

من معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد وليفربول، للمعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

ويمكن متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي، وذلك من خلال الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023؟



البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد يأتي من خلال تطبيق "تود".

وهناك وسيلة أخرى، مدفوعة حالها كحال المنصة الإعلامية لبي إن، وهي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

ما هو موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023؟

ستقام مباراة ليفربول وريال مدريد، مساء الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

يصنف محمد صلاح كأحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وقد نجح في ترك بصمته بشباك كل منافسيه في كل البطولات ومع كل الأندية التي ارتدى قمصانها.

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مع ذلك، يبدو أن سجل الدولي المصري أمام ريال مدريد على وجه التحديد ليس بنفس قوة سجله أمام عمالقة الدوري الإنجليزي أو عمالقة أوروبا.

لطالما ارتبط صلاح بالانضمام إلى الريال، حتى حسم الأمر بتجديد عقده مع ليفربول لمدة طويلة، ولطالما قام صلاح بإثارة الجدل قبل مواجهة النادي الملكي.

أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، تعرض صلاح للإصابة في أول ربع ساعة أمام ريال مدريد، وتحول سيرجيو راموس إلى المكروه الأكبر بين جماهير كرة القدم المصرية بسبب ذلك.

وقبل نهائي 2022، أعلن صلاح أنه سيدخل المباراة بهدف واحد وهو الثأر والعودة باللقب، لكن مساعي النجم المصري لم تكلل بالنجاح، وخسر الريدز بهدف دون رد.

كم عدد أهداف محمد صلاح في ريال مدريد؟

عدد أهداف محمد صلاح في ريال مدريد قليلة قياسًا بأرقام "الملك المصري" أمام عمالقة أوروبا الآخرين.

لم ينجح صلاح سوى في تسجيل هدف وحيد فقط، كان على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.



كما لم ينجح صلاح في تقديم تمريرات حاسمة على مدار كل مواجهاته أمام ريال مدريد سواءً بقميص ليفربول أو قبلها مع روما.

أهداف محمد صلاح في ريال مدريد

هدف واحد - ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020

كم مرة فاز محمد صلاح على ريال مدريد؟

التقى محمد صلاح بريال مدريد في 6 مناسبات، 2 منها بقميص روما الإيطالي، والبقية بقميص ليفربول.

لم يُكتب لمحمد صلاح قط الفوز على ريال مدريد، حيث هُزم 5 مرات، وكانت أفضل نتيجة له هي التعادل سلبيًا عام 2020 مع ليفربول.

وخاض المصري نهائي دوري الأبطال مرتين مع ليفربول أمام الريال، هُزم خلالهما 3-1 و1-0 على الترتيب، بجانب الهزيمة في ربع النهائي 3-1 بإسبانيا، والتعادل سلبيًا في الإياب بأنفيلد.

أما مع روما، فخسر في دور الـ16 من موسم 2015-2016 ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة، 2-0.

تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام ريال مدريد

روما 0 × 2 ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا 2015-2016

ريال مدريد 2 × 0 روما - دوري أبطال أوروبا 2015-2016

ريال مدريد 3 × 1 ليفربول - نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018

ريال مدريد 3 × 1 ليفربول - دوري أبطال أوروبا 2019-2020

ليفربول 0 × 0 ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا 2019-2020

ليفربول 0 × 1 ريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022