يلا شوت RMA | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر يلاشوت يوتيوب hd | ماتش الريال مباشر

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

سيلعب ريال مدريد وليفربول مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، تعرف معنا على مسار الفريقين في البطولة، وسننظر معًا في تاريخ المباريات السابقة للفريقين، تعرف معنا على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع للفريقين للمباراة والنتيجة المتوقعة لمباراة ليفربول وريال مدريد.

طريق ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

احتل ريال مدريد الإسباني المركز الأول في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لايبزيغ الألماني، حقق الفريق الملكي 4 انتصارات، وتعادل واحد وخسر في المباراة الوحيدة ضد لايبزيغ في دور المجموعات.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف مع نادي نابولي الإيطالي. نجح ليفربول في تحقيق 5 انتصارات وخسارة واحدة ضد نابولي خلال دور المجموعات.

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مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم 21 فبراير 2023

سيستضيف نادي ليفربول منافسه ريال مدريد على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 حيث يتطلع الريدز لاستعادة الاحترام بعد خسارة نسختي 2018 و2022 من النهائيات أمام ريال مدريد وتعويض جماهيرهم عن النتائج في الدوري الممتاز.
يحرص ريال مدريد على مواصلة رحلته للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا والتأكيد من جديد على هيمنته على ليفربول للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، بنتيجة إيجابية ستخفف مهمته قبل مباراة الإياب في إسبانيا يوم 15 مارس.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
يواجه ليفربول منافسه ريال مدريد اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ستذاع مباراة ريال مدريد وليفربول على الهواء مباشرة في الأوقات التالية:

الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر.
12 صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
الساعة التاسعة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول
يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد وليفربول على قناة بي إن سبورتس، المذيع الحصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستنقل مباراة ليفربول وريال مدريد على قناة beIN Sports Premium 1.

 

تاريخ المواجهات السابقة بين ليفربول وريال مدريد

واجه ريال مدريد ليفربول في 9 مباريات سابقة انتصر خلالها ريال مدريد 5-3 على ليفربول وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، سجل ريال مدريد 11 هدفًا في هذه المباريات، بينما سجل الريدز 8.
حقق ليفربول أكبر انتصاراته بأربع شباك نظيفة في موسم 2008-2009، في حين أن أكبر انتصارات الريال كانت بثلاث شباك نظيفة في موسم 2014-2015 وكانت نتيجة المباراة الأخيرة بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 لصالح الفريق الإسباني الذي فاز 1-0.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

من المقرر أن يدفع مدرب ليفربول يورغن كلوب، فيرجيل فان ديك للدفاع بعد التعافي من الإصابة، من المتوقع أن يبدأ ليفربول في مواجهة ريال مدريد بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: أليسون.
الدفاع: روبرتسون – جويل ماتيب – فان دايك – الكسندر أرنولد.
خط الوسط: باستتيك – هندرسون – فابينيو.
الهجوم: كودي جاكوبو – داروين نونيز – محمد صلاح.
تشكيلة ريال مدريد في المباراة ضد ليفربول

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يفضل المدرب كارلو أنشيلوتي استخدام عناصر الخبرة في هذه المباريات، خاصة بعد إراحة بعضها مؤخرًا، ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد أمام ليفربول بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: دافيد ألابا – روديجر – إدير ميلياتو – كارفاخال.
خط الوسط: لوكا مودريتش – توني كروس – تشواميني.
الهجوم: فالفيردي – كريم بنزيمة – جونيور فينيسيوس.
النتيجة المتوقعة لمباراة “الريال” – “ليفربول”
تشير التوقعات إلى رجحان ضبط النفس الدفاعي على أداء الفريقين لتجنب الهزيمة، وهو ما قد يجعل التعادل الأكثر ترجيحًا لهذه المباراة، خاصة في ظل مستوى ليفربول غير المستقر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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