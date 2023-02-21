عبدالهادى الشبيب يسلم درع الاتحاد العربى للطائرة لوزير الشباب والرياضة لدعمه البطولة فى نستختها الـ 41

قام الدكتور عبدالهادى الشبيب رئيس الاتحاد العربى للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد بدولة الكويت بتسليم درع الاتحاد لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى تقديرًا لدعمه للاتحاد ورعاية البطولة العربية للكرة الطائرة رجال فى نسختها الـ41 والتى تستضيفها مصر.

وأبدى الوزير ترحيبه برئيس الاتحاد وجميع الوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة وشبابنا العربى المشارك وقدم له التهنئة على تنظيم البطولة قائلًا نتمنى ان تكون إضافة كبيرة لنا ولتنمية الرياضة العربية.



واكد الوزير ملاحظته لإهتمام الدكتور عبدالهادى الشبيب رئيس الاتحاد العربى بالتفعيل المستمر للانشطة االرياضية وسنكون نحن فى وزارة الشباب المصرية داعمين لهذه الانشطة المهمة.



ومن جانبه قال الدكتور عبدالهادى الشبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بان دولة مصر منصتنا جميعًا فى كل المجالات ودائمًا داعمة وسباقة وأشار الشبيب أن غالبية الكوادر الموجودة بالكرة الطائرة غالبيتها من مصر سواء مدربين أو حكام أو راسمين لاستراتيجيات.



وأبدى الشبيب تقديره وشكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على دعم الوزارة للبطولة وتذليل كافة العقبات حتى تخرج بالصورة المرجوة.