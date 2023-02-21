يلا شوت HD | بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد مشاهدة حية اليوم بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

من خلال منصات يلا شوت نقدم من خلال الفجر الرياضي بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد مشاهدة حية اليوم عبر قنوات beIN SPORT، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا اليوم 21-2-2023 ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد

احتل ريال مدريد الإسباني المركز الأول في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لايبزيغ الألماني، حقق الفريق الملكي 4 انتصارات، وتعادل واحد وخسر في المباراة الوحيدة ضد لايبزيغ في دور المجموعات.



بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف مع نادي نابولي الإيطالي. نجح ليفربول في تحقيق 5 انتصارات وخسارة واحدة ضد نابولي خلال دور المجموعات.

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يبحث عنه مشجعو كرة القدم الأوروبيون، حيث سيلتقي الفريقان في الجولة الثامنة من نهائي دوري أبطال أوروبا 2023. يطمح فريق ليفربول للفوز على ريال مدريد لتتويج كأس دوري أبطال أوروبا.

خاصة بعد الفشل الذي أعقب الفريق في المباريات الأخيرة. بينما يصل ريال مدريد إلى المباراة في مزاج جيد، بعد أن توج بكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه. نقدم لكم في مقالتنا على الجدول الزمني لمباراة ريال مدريد وليفربول 2023 في دوري أبطال أوروبا وقناة بث المباريات.

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بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد جل فريق ريال مدريد 11 هدفا ضد ليفربول، بينما تمكن ليفربول من تسجيل ثمانية أهداف. يعتبر فوز ليفربول على ريال مدريد في موسم 2009 أكبر انتصار للفريق على ريال مدريد، حيث فاز بأربع شباكات نظيفة.

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واجه ريال مدريد ليفربول في 9 مباريات سابقة انتصر خلالها ريال مدريد 5-3 على ليفربول وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، سجل ريال مدريد 11 هدفًا في هذه المباريات، بينما سجل الريدز 8.



حقق ليفربول أكبر انتصاراته بأربع شباك نظيفة في موسم 2008-2009، في حين أن أكبر انتصارات الريال كانت بثلاث شباك نظيفة في موسم 2014-2015 وكانت نتيجة المباراة الأخيرة بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 لصالح الفريق الإسباني الذي فاز 1-0.