الخارجية العراقية: اتخذنا إجراءات لحماية حدودنا مع إيران

قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، إن بلاده اتخذت إجراءات لحماية حدودها مع إيران، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، الذي يزور بغداد حاليًا.

وأوضح حسين اليوم الأربعاء، أن "الوضع الأمني والحدودي جزء من المباحثات، والحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران، إذ إن الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار".

وأضاف الوزير العراقي: "تطرقنا إلى المستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز.. كما أن هذه المسألة كانت جزءًا من مباحثاتنا في واشنطن".

وتابع: "بحثنا القضايا الإقليمية والدولية ونتائج زيارتنا إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني، ونتمنى عودة واشنطن وطهران إلى مباحثات فيينا".

وبدوره، أكد عبد اللهيان "ضرورة التسريع بملف متابعة جريمة اغتيال قادة النصر"، في إشارة إلى قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا عام 2020.

وأضاف عبد اللهيان أن "طهران تدعم عراقًا متحدًا ومستقلًا، كما أن قوة العراق وتقدمه يعدّان من قوة إيران وأمنها، وسنزود العراق بمسودة وثيقة تطوير العلاقات بين البلدين".

وتابع: "نشكر الجهود العراقية لتعزيز الحوار بين طهران والرياض".

وأوضح أن "إيران تحترم دوما سيادة العراق وتدعمه في تعزيز أمنه واستقراره"، مضيفا: "نعتقد أن الحكومة العراقية عازمة على ألا يكون العراق منطلقا لتهديد دول الجوار ومنها إيران".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل، صباح الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، في إطار زيارة رسمية، أعلن عنها مسبقا، ومن المتوقع أن يلتقي عددًا من المسؤولين العراقيين لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.