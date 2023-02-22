طلاب من أجل مصر يحتفلون بالفصل الدراسي الثاني بتنظيم عدة فعاليات ترفيهية

احتفلت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالجامعات المصرية، ببداية الفصل الدراسي الثاني، بتنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية للطلاب التي انطلقت مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.

وأقامت أسرة من أجل مصر المركزية على مستوى الجامعات المصرية بجامعة حلوان يوما ترفيهي للطلاب تضمن حفل للمطرب الفني مصطفي حجاج الترويح عن الطلاب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية.

احتفالات طلاب من أجل مصر بالجامعات

كما شاركت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، بتنظيم يوم رياضي تحت شعار" الرياضة أسلوب حياة" بالملعب الرئيسي والصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالجامعة.

احتفالات طلاب من أجل مصر بالجامعات

وأطلقت أسرة من أجل مصر بجامعة سوهاج المؤتمر العلمي الثامن لشباب الباحثين برعاية الدكتور حسان النعماني منسق الأسرة بالجامعة وذلك بهدف دعم شباب الباحثين بالجامعة.

كما أشرفت أسرة من أجل مصر بجامعة بني سويف على ندوة بعنوان “آمال وطموحات الجمهورية الجديدة” برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبهدف تكوين مظلة تفاعلية من شباب الجامعة تعمل على تعزيز الوعي الوطني بتوجه الدولة نحو انشاء الجمهورية الجديدة.