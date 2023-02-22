̢̳̖͍ǸỞẀ بث مباشر مباراة انتر ميلان وبورتو يلا شوت لايف || ḶíṼḘ كورة اون لاين انتر وبورتو

بث مباشر مباراة انتر ميلان وبورتو يلا شوت لايف

بث مباشر مباراة انتر ميلان وبورتو يلا شوت لايف لينك مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبورتو يلا شوت يوم الأربعاء القادم هي من المباريات المرتقبة في موسم ذهاب الدور السادس عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم ٢٠٢٣ والتي يتعقب موعدها محبي كرة القدم الأوروبية.

بث مباشر مباراة انتر ميلان وبورتو يلا شوت لايف

يمكنك متابعة ومشاهدة مباراة إنتر ميلان وبورتو يوم الأربعاء القادم الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من عام ٢٠٢٣، والتي من المتوقع أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين وليبيا والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

يفتح استاد جوزيبي مياتزا ابوابة لاستضافة مباراة قوية تجمع بين فريق انتر ميلان ضد نظيره فريق بورتو،وذلك ضمن منافسات دور الـ16 (مباراة ذهاب) من بطولة دوري ابطال اوروبا 2023.

موعد مباراة انتر ميلان وبورتو

يحتل فريق انتر ميلان المركز الثاني في المجموعة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري ابطال اوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر فريق بورتو المجموعة الثانية بدور المجموعات برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وبورتو

تذاع مباراة انتر ميلان وبورتو في دور الـ16 من بطولة دوري ابطال اوروبا 2023، عبر قناة belN Sports premium 2، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا 2023.

كورة اون لاين انتر وبورتو

بينما يتولي مهمة التعليق على أحداث مباراة انتر ميلان وبورتو في دوري ابطال اوروبا، المعلق خالد الحدي.

سيرحب إنتر ميلان بنادي بورتو في ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023. يمكن مشاهدة المبارزة بين الفريقين عبر خدمات البث.

ستقام المباراة بين الفريقين في ملعب جوزيبي مياتزا، ميلانو، إيطاليا، الخميس 23 فبراير 2023 الساعة 03.00 بتوقيت غرب إندونيسيا.

من الواضح أن أصحاب الأرض مصنفون ليكونوا قادرين على تأمين الفوز بسبب اللعب على أرضهم. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع فريق سيمون إنزاجي أيضا بسجل جيد عند اللعب على أرضه.

في آخر 13 مباراة في جوزيبي مياتزا، خسر النيرازوري مباراة واحدة فقط. جاءت الهزيمة الوحيدة ضد إمبولي في 24 يناير في مباراة متابعة الدوري الإيطالي.

بث مباشر مباراة انتر ميلان وبورتو يلا شوت لايف

بث مباشر مباراة انتر ميلان وبورتو يلا شوت لايف ومع ذلك، لا يزال يتعين على إنتر أن يكون حذرا من الممثل البرتغالي. والسبب هو أنهم تمكنوا من تحقيق فوزين وشباك نظيفة في آخر مباراتين خارج أرضهم في هذه المسابقة عندما لعبوا مباريات دور المجموعات.

في هذين الانتصارين تمكنوا من تسجيل ما يصل إلى سبعة أهداف. تمكن الأول من سحق باير ليفركوزن 3-0، بعد فوز ساحق بأربعة أهداف دون رد عندما زار مقر كلوب بروج في ملعب يان بريدل،بث مباشر مباراة انتر ميلان وبورتو يلا شوت لايف.

ومع ذلك، كان لدى بورتو سجل أقل من جيد في الزيارتين السابقتين إلى سان سيرو. خسروا 1-3 في دور ال 16 من موسم 2004/2005 قبل الموسم التالي أجبروا على التخلي 1-2 في مرحلة المجموعات.

التقى الفريقان أربع مرات في دوري الدرجة الأولى لهذا النادي الأوروبي في المجموع. من بين هؤلاء، كان إنتر متقدما بفوزين، بورتو بفوز 1، وانتهت المباريات الأخرى بالتعادل.