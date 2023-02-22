Koora Live شاهد بث مباراة مباراة انتر ميلان وبورتو ياسين تي في || yαssɪи τv

بث مباراة مباراة انتر ميلان وبورتو ياسين تي في

بث مباراة مباراة انتر ميلان وبورتو ياسين تي في ستسطع الأضواء الساطعة لدوري أبطال أوروبا على سان سيرو للأسبوع الثاني على التوالي مساء الأربعاء، حيث يستضيف إنتر ميلان بورتو في ذهاب دور الستة عشر.

احتل رجال Simone Inzaghi المركز الثاني في المجموعة C ليقيموا التعادل مع بطل البرتغال، الذين استغلوا أخطاء خصومهم ليحتلوا المركز الأول في المجموعة B.

بث مباراة مباراة انتر ميلان وبورتو ياسين تي في

بث مباراة مباراة انتر ميلان وبورتو ياسين تي في بعد سبعة أيام من حصول ميلان على ميزة ضيقة في مباراة دور الستة عشر مع توتنهام هوتسبير، سيسعى إنتر لإحداث صاعقة مرتين من أجل النجوم اللومبارديين على أرض سان سيرو، بعد أن احتل المركز الثاني في السباق الشرس المكون من ثلاثة أحصنة للتأهل. من المجموعة ج.

مع شطب فيكتوريا بلزن قبل صافرة البداية واتباع السيناريو من خلال جمع صفر من النقاط في المجموعة، تنافس برشلونة وبايرن ميونيخ وإنتر على التفوق القاري، وسيتفوق النيرازوري على نظرائهم الكتالونيين بثلاث نقاط ليحتلوا المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المثالي..

منذ تأكيد مكانه في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا للبطولة الثانية على التوالي - انتهى طريق العام الماضي إلى المجد في هذه المرحلة أمام ليفربول - حاول إنتر إخماد نابولي الطاغوت في الدوري الإيطالي، لكن محاولات النيرازوري أثبتت عدم جدواها حتى الآن.

بث مباراة مباراة انتر ميلان وبورتو ياسين تي في

يعتبر فريق إنزاجي أقرب منافسي بارتنوبي في المركز الثاني بالجدول، لكن نابولي يتقدم بفارق 15 نقطة على بطل 2020-21، الذي تغلب على أودينيزي 3-1 في نهاية الأسبوع بفضل ضربات هنريخ مخيتاريان ولوتارو مارتينيز و. هدف طال انتظاره لروميلو لوكاكو باللونين الأسود والأزرق - وهو الهدف الثاني له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد 189 يومًا من هدفه السابق.

حقق الانتصار على أودينيزي فوز إنتر رقم 12 في آخر 13 مباراة له في سان سيرو - وخلال هذه الفترة لم يتلقوا سوى أربعة أهداف - لكن الخسارة 1-0 أمام إمبولي في 23 يناير تثبت أن النيرازوري لا يقهر في قلعة سان سيرو..

يبدو أن معركة ثلاثية مماثلة على أرصفة دور الـ16 كانت على البطاقات عندما تم سحب بورتو وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن جنبًا إلى جنب في المجموعة الثانية، لكن كلوب بروج أزعج عربة التفاح واستغل هشاشة العملاقين الإسباني والألماني..

بث مباراة مباراة انتر ميلان وبورتو ياسين تي في

واجه فريق سيرجيو كونسيساو الفريق بعد خسارته كلتا المباراتين الافتتاحيتين أيضًا - بما في ذلك الإذلال 4-0 على أرضه أمام بروج - لكنهم شرعوا في الفوز في كل من مسابقاتهم القارية الأربع التالية للتقدم كفائزين بالمجموعة قبل البلجيكي. حزمة مفاجأة.

على الصعيد المحلي، كان أبطال الدوري الأسباني الممتاز بلا أخطاء على مدار الأسابيع العديدة الماضية - حيث فازوا في كل من آخر 10 مباريات في جميع المسابقات - لكنهم ما زالوا يلعبون بشكل لا يصدق في اللحاق بالركب في سباق اللقب أمام بنفيكا، الذي يحتل نقطتين. واضح في الجزء العلوي مع وجود لعبة في متناول اليد.

يمتلك براغا أيضًا فجوة من نقطتين فقط لتعويض بورتو صاحب المركز الثاني، الذي تغلب على ريو أفينيو 1-0 في نهاية الأسبوع بفضل جهد توني مارتينيز، وقد جعلته الفطنة الدفاعية للزوار يستقبلون هدفًا واحدًا فقط في المباراة. آخر ثماني مباريات.

لم يهزم فريق Dragons في جميع المسابقات في 22 مباراة هائلة منذ الهزيمة أمام بنفيكا في أكتوبر، وتمكنوا من التقدم من آخر مباراتين في دور الـ16 في 2018-19 و2020-21، لكن الدفاع عن تاريخهم انتهى التاج 2004 بخسارة 4-2 في مجموع المباراتين أمام إنتر في هذه المرحلة.