kooracity|KORA الانتر وبورتو بث مباشر || انتر ميلان وبورتو كورة سيتي من دوري ابطال اوروبا

بث مباشر انتر ميلان وبورتو في دور ال16 من دوري ابطال اوروبا

انتر ميلان وبورتو كورة سيتي kooracity|KORA الانتر وبورتو بث مباشر || انتر ميلان وبورتو في دور ال16 من دوري ابطال اوروبا كورة سيتي يوم الأربعاء 22 فبراير، سيواجه إنتر ميلان نادي بورتو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. تقام مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو في ميلانو بإيطاليا، وستقام مباراة الإياب على الملعب. هل Dragao في بورتو، البرتغال. نظرًا لأهمية هذه المباراة، يتم بيع التذاكر بالفعل بسرعة، ولكن إذا كنت ترغب في الحضور، فتأكد من الحصول على التذاكر قريبًا!

الانتر وبورتو بث مباشر

بصفته بطلًا لإيطاليا مرتين، يتمتع الإنتر بخبرة كبيرة في المنافسة الأوروبية. لقد وصلوا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، وخسروا أمام الفائز النهائي ريال مدريد في كل مناسبة. في غضون ذلك، يخوض بورتو أول ظهور له في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا. حقق الفريق البرتغالي نجاحًا كبيرًا في البطولات الأوروبية الماضية، ومع ذلك فقد فاز بالدوري الأوروبي ثلاث مرات (آخرها في عام 2017)، بالإضافة إلى كأس البرتغال ولقب الدوري الإسباني مرتين. من المؤكد أن تكون هذه مباراة مثيرة!

انتر ميلان وبورتو كورة سيتي

منح قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا UEFA المشجعين العديد من المباريات المقنعة، بما في ذلك إنتر ميلان ضد إف سي بورتو. تم تحديد موعد هذه المباراة يوم الأربعاء 22 فبراير الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. إذا كنت في الولايات المتحدة ولست مواطنًا بريطانيًا، فستحتاج إلى تأشيرة لحضور المباراة.

وشهدت مساء الثلاثاء مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا حيث واجه إنتر ميلان بورتو. سجل روميلو لوكاكو الهدف الافتتاحي من دور الجزاء بينما يستعد ناديه لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا. كانت هذه المباراة مؤشرًا جيدًا على تقدم لوكاكو خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أظهر لياقة أفضل في المباريات.

سيحول لوكاكو انتباهه الآن إلى مباراة الذهاب في الدوري الإيطالي ضد أودينيزي يوم الأحد. مع الفريقين في حالة جيدة، من المؤكد أن هذه المباراة ستكون رائعة. إذا كنت مهتمًا بالمشاهدة، فتأكد من إطلاعك على البث المباشر والمراهنة على احتمالات المباراة.

استعدادات إنتر ميلان للمباراة

بينما يستعد إنتر ميلان لمواجهة بورتو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك. أولا، ستقام مباراة الذهاب في سان سيرو ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي. ثانيًا، بورتو ليس غريبًا على مرحلة دوري أبطال أوروبا، وقد كان أداءً هائلًا في أوروبا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، مع لعب إنتر في أفضل حالاته، قد يواجه بورتو صعوبة في الحصول على نتيجة. استمع إلى Eurosport للحصول على تغطية حية للمباراة، وترقب المزيد من المعلومات حول هذه المباراة المثيرة أثناء تطورها.

جولة بورتو إلى دور الـ16

مع اقترابنا من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا UEFA، تم الإعلان عن مباراتين رائعتين. الأول هو أن يلتقي إنتر ميلان مع بورتو في ميلانو، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء 22 فبراير في الساعة 20:00.

يدخل إنتر ميلان هذه المباراة بصفته بطل الدوري الإيطالي، وقد لعبوا كرة قدم رائعة في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، سيكون عليهم بذل جهدهم في مواجهة فريق بورتو الذي وصل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم.

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بورتو نادي له تاريخ غني، وقد لعبوا في بعض نهائيات كأس أوروبا. إنهم معروفون أيضًا بأسلوبهم الهجومي في اللعب، وسيتطلعون للاستفادة من نقاط الضعف الدفاعية للإنتر.

من المؤكد أن هذه المباراة ستكون مثيرة، وسنقدم تغطية كاملة إلى جانب أحدث الإحصائيات والمعلومات. لذلك لا تفوت الفرصة – احرص على الاستماع!

التشكيلات المتوقعة لكلا الفريقين

يتأهل كل من إنتر ميلان وبورتو إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يقدم كل فريق تشكيلة قوية. سعر إنتر ميلان هو -160 للتقدم إلى الدور التالي، ولكن تم تصنيف بورتو عند 130. يعتبر كلا الفريقين من الطلقات الطويلة في المسابقة، لكن معجبيهم يأملون في تقديم عرض جيد رغم ذلك، انتر ميلان وبورتو كورة سيتي.

حقق كلا الفريقين جولات قوية في أوروبا مؤخرًا، وسيتطلعان لمواصلة هذا السباق في دوري أبطال أوروبا. وصل إنتر ميلان إلى نصف نهائي المسابقة في كل من الموسمين الماضيين، بينما وصل بورتو إلى النهائي في الموسمين الماضيين. يمتلك كلا الفريقين بعض اللاعبين الرائعين، لكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة من يمكنه حمل فريقه إلى النصر يوم الأربعاء.

اللاعبون الرئيسيون الذين يجب الانتباه إليهم

مع مواجهة إنتر ميلان وبورتو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا UEFA، هناك عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يجب الانتباه إليهم.

بالنسبة للإنتر، سيكون سمير هاندانوفيتش اللاعب الرئيسي الذي يجب مشاهدته. كان حارس المرمى في حالة ممتازة مع النيرازوري هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة في 27 مباراة. بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج الإنتر إلى احتواء تهديد نيمار وزملائه. من ناحية أخرى، سيحتاج بورتو إلى الاحتفاظ بنجم لاعب خط الوسط جواو موتينيو. كان لاعب خط الوسط البرتغالي في حالة ممتازة هذا الموسم وسيكون لاعبًا أساسيًا لفريق “فيلا دي جودوس”.