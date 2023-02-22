مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي اليوم كورة لايف

بث مباشر HD Kora Live مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي اليوم كورة لايف|| كورة أون لاين مان سيتي ولايبزيج يستعد مانشستر سيتي لمواجهة مهمة اليوم الأربعاء، في ختام ذهاب دور نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيلعب ضد لايبزيغ،تقام مباراة لايبزيغ ومانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تُذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم إتش دي، بتعليق رؤوف خليف،يستضيف ملعب ريد بُل أرينا مباراة اليوم في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

يريد مان سيتي المنافسة على اللقب هذا العام، خاصة بعد خسارة اللقب في السنوات الأخيرة بسيناريوهات قاسية.

وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد أكد أن المباراة كانت صعبة للغاية، وليس كما توقع البعض أنها ستكون سهلة على بطل إنجلترا.

مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي اليوم كورة لايف

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مواجهة مهمة، أمام لايبزيج الألماني اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي اليوم كورة لايف ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على لايبزيج، في المباراة التي يستضيفها ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

كورة أون لاين مان سيتي ولايبزيج

تأهل نادي مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة، محققًا 4 انتصارات من أصل 6 مباريات، وتعادل في مباراتين ولم يتعرض لأي هزيمة.

أما لايبزيج الألمانية فقد احتلت المركز الثاني في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة خلف ريال مدريد وبفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يلتقي مانشستر سيتي مع نظيره لايبزيج في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في ذهاب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة لايبزيج ضد مانشستر سيتي

من المقرر أن تكوو التشكيلة الرسمية لفريق لايبزيج أمام المان سيتي اليوم بالشكل التالي:

حراسة المرمى: بلاسفيتش.

أما خط الدفاع: كلوسترمان، سيماكان، جفارديول.

خط الوسط: هنريكس، شلاجر، لايمر، هالستنيرغ.

خط الهجوم: سوبوسلاي، فيرنر، اندريه سيلفا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج

تحدد موعد مباراة مان سيتي أمام لايبزيج اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في التوقيت التالي:

الساعة 9 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

كذلك الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

والساعة 11 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والإمارات.

الساعة 12 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر

إن القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ولايبزيج بث مباشر، هي مجموعة قنوات بي إن سبورتس بريميوم حيث تعتبر الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر على التردد التالي:

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على نايل سات

تردد القناة: 11013.

أما الاستقطاب: أفقي.

كذلك معدل الترميز: 27500.

كما أن معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على سهيل سات