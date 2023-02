عبارات عن يوم التأسيس بالانجليزي والعربية للتهنئة

عبارات عن يوم التأسيس

عبارات عن يوم التأسيس بالانجليزي والعربي تقام اليوم احتفالات وفعاليات مميزة وغير تقليدية، من ضمنها تبادل العبارات الخاصة بيوم التأسيس السعودي بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي تعبر عن مدى الفرح والفخر والاعتزاز بالتاريخ المشرف لبلد عظيم. تاريخها يعلن حريتها وكرامتها واعتزازها وأصولها القديمة. اليوم نحن في استقبال احتفالات يوم التأسيس. المملكة العربية السعودية وأهم الأحداث التي تقام حاليا في جميع مناطق وأماكن المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها سنراقب العديد من الأحداث في تغطية حصرية وفريدة من نوعها على موقعنا.

عبارات عن يوم التأسيس بالانجليزي والعربي

– في ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعوديّة نزفّ لكم أطب التهاني المغموسة بماء الحُب، كلّ عام وأنتم بألف خير.

– أنتم صُحبة الخير التي تعلّمنا منها الثّبات على طريق البناء والتّطوير، وفي ذكرى التأسيس نُبارك لجميع القلوب التي تُشاركنا حُب السّعودية.

– مع نفحات ذكرى التأسيس المميّزة، أُبارك لكَم هذه الذّكرى، وأسأل الله أن تدوم عليكم الخيرات والسّعادة.

– إنّ بناء الأوطان العظيمة، لا يكون إلّا على أيدي أصحاب الطّموح ومدارس الكرامة، مُبارك عيدنا الوطني، وكلّ عام وأنتم بخير.

– إنّ يوم التأسيس في ال 22 من فبراير هي نافذتنا على التّاريخ المُشرّف للبلاد، وفي هذه المناسبة نُبارك لكم.

شعر عن يوم التأسيس

يعتبر يوم التأسيس من اهم المناسبات الوطنية في المملكة العربية السعودية، لما يحتوي فيه على مظاهر احتفالات غير تقليدية وخاصة به غير أي مناسبة أخرى خلال العام، ومنا أبرزها:

عروض وتخفيضات شركات الطيران يوم التأسيس.

تقديم مختلف العروض من شركات السلع الغذائية مثل بندة والعثيم.

توزيع الهدايات والحلوى وغيرها في الشوارع والميادين.

إطلاق الألعاب النارية من قبل الحكومة في سماء السعودية احتفالًا بهذا اليوم.

إقامة الفعاليات والحفلات المرحة المتنوعة في مناطق المملكة.

تقديم افضل العروض على المطاعم والكافيهات وغير ذلك.

ارتداء الزي التراثي للأطفال والنساء والكبار في هذا اليوم.

تزيين الشوارع والميادين بالأعلام الخضراء التي تدل على رمز الدولة المشرف.

عبارات عن يوم التأسيس بالانجليزي

العبارة: The founding day of the Kingdom of Saudi Arabia is one of the blessed days in which God helped us to do good.

الترجمة: إنّ يوم تأسيس المملكة العربيّة السعوديّة هو أحد الأيّام المُباركة التي وفّقنا الله بها إلى الخير.

العبارة: Patriotism is one of the highest ranks of morals، and on the occasion of the founding، we congratulate all citizens in the Kingdom.

الترجمة: إنّ حُب الوطن من مراتب الأخلاق العالية، وفي مناسبة التأسيس نُبارك لجميع المُواطنين في المملكة.

العبارة: Great homelands are built with great sacrifices، blessed be our kingdom.

الترجمة: إنّ الأوطان الكبيرة يتم بنائها بالتضحيات الكبيرة، مُبارك مملكتنا.

العبارة: Founding Day is a day dear to everyone’s hearts، because it is the day that summarizes the beginning of the Saudi journey with a modern and developed country. Happy New Year.

الترجمة: إنّ يوم التأسيس هو يوم عزيز على قلوب الجميع، لأنّه اليوم الذي يختصر بداية المشوار السّعودي مع دولة حديثة ومتطوّرة، كلّ عام وأنتم بخير.

دعاء للمملكة العربية السعودية تويتر

اللهم احفظ بلادنا وامنحنا الامراض والاوبئة اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شرور الدنيا ومن شرور مخلوقاتك يا رب العالمين وارفع عنا الضيق وارسل لنا كل خير.

اللهم إني أسألك أن تحمي بلادنا الغالية من كل مكروه، وأن تديم نعمة الأمن والأمان علينا، وأن توفق قائدنا لكل ما تحبه وتقبله.

اللهم احفظنا وارحمنا واجعلنا وطنًا يحفظ الدين والتوحيد والشرك والإيمان اللهم أعنا اللهم اعيننا اللهم اعيننا.

اللهم إني استودعك المملكة العربية السعودية وشعبها، وسلامتها وأمنها وليلها ونهارها، وأرضها وسماها وإسلامها، وبيت الله الحرام، ومسجد خير الناس.

فاحفظها يا ربي من الطغاة وكل من يتمنى لها الأذى ومن المعتدين عليك وعلى رسلك وأرنا عجائب قوتك.

اللهم توكل عليك رجال ونساء وشباب وأطفال ومال السعودية الذين لا يضيعون الودائع.

اللهم إني استودعك المملكة العربية السعودية وشعبها، وسلامتها وأمنها، وليلها ونهارها، وأرضها وسماها، وإسلامها، وبيت الله الحرام، ومسجد خير الناس.

فاحفظها يا ربي من الطغاة وكل من يتمنى لها الأذى ومن المعتدين عليك وعلى رسلك وأرنا عجائب قوتك.

دعاء اللهم احفظ السعودية في يوم التأسيس

اللهم احفظ المملكة العربية السعودية من الظالمين والطغاة، واحفظها من كل من يتآمر لها، ومن كل من يريد شرًا لها.

واحفظها من الظالمين الذين هاجموا شرفك العظيم وحبيبك ورسولك محمد.

اللهم احفظ السعودية وكل بلاد المسلمين من شر الأشرار، واحفظها من مؤامرات الظالمين الأشرار، واحفظها من شرور الليل والنهار.

اللهم احفظ المملكة من كل مكروه وارفع علمها ومكانتها واجعل حكامها وولاةها ثروة لدين الاسلام وللمسلمين.

اللهم احفظ السعودية من كل مكروه، ولا تدع الكاره والحسد يسيطر عليها، ويديم مجدها وأمنها، وصد مؤامرة كل من يتمنى لها الضرر.

حفظ الله بلادنا الغالية من كل مكروه، واهدي قائدها لما تحب وما يرضيها.

يا رب يا حنان يا منان احفظ هذه البلاد من كل من يتمنى لها الاذى وتوقف عن تآمرهم في ذبحهم.

وقبح أعمالهم يكسر ظهورهم ويفرقهم اللهم اجعلهم قدوة لكل من بعدهم.

اللهم احفظ السعودية بحمايتك، واحفظ شعبها وأرضها وأموالها، وأبعدها عن كل الفتن وكل ما يظهر منها وما يخفى عنها.

اللهم استجب دعواتنا اللهم احفظ السعودية وأرضها واحفظها من الحروب والمرض والفتنة وحفظها من كل مكروه وسوء.

اللهم احفظ المملكة وأهل المملكة، واحفظهم من كل مكروه، فهذه الدولة الآمنة أعظم من أي إرهاب.

وأعظم من الطلقات الصاروخية، وابتعد عنها كل من يحاول الإضرار بها والاقتراب منها.

يا رب كل من يريد الشر لوطننا وحكامنا، اجعله منشغلًا في نفسه، واذبح مؤامرته، واجعل خطته لتدميره.

افضل دعاء عن يوم التأسيس للاطفال

اللهم إني أستودع المملكة العربية السعودية وشعبها ليلها ونهارها، أرضها وسماءها، شيخها وصغارها، شعبها وملكها.

اللهم احفظ السعودية بحمايتك، واحفظ شعبها وأرضها وأموالها، وأبعدها عن كل الفتن وكل ما يظهر منها وما يخفى عنها.

اللهم استجب دعواتنا اللهم احفظ السعودية وأرضها واحفظها من الحروب والمرض والفتنة وحفظها من كل مكروه وسوء.

اللهم احفظ المملكة وأهل المملكة، واحفظهم من كل مكروه، فهذه الدولة الآمنة أعظم من أي إرهاب.

اللهم احفظنا وارحمنا واجعلنا وطنًا يحفظ الدين والتوحيد والشرك والإيمان اللهم أعنا اللهم اعيننا اللهم اعيننا.

اللهم إني استودعك المملكة العربية السعودية وشعبها، وسلامتها وأمنها وليلها ونهارها، وأرضها وسماها وإسلامها، وبيت الله الحرام، ومسجد خير الناس.

فاحفظها يا ربي من الطغاة وكل من يتمنى لها الأذى ومن المعتدين عليك وعلى رسلك وأرنا عجائب قوتك.

اللهم من شاء أرض الحرمين فاشغله بنفسه وخطته في تدميرها اللهم احمي بلادنا بحمايتك امين.

ماذا قالو عن يوم التأسيس؟

إنها الذكرى التي ولدت لنا أول ولادة للدولة السعودية إنها مناسبة عزيزة على القلب سنة جديدة سعيدة.

الكلمات التي تتعامل مع المملكة العربية السعودية طيبة لأنها البلد الذي أنعم الله عليه وكرمه بأعظم تاريخ بشري. حفظ الله المملكة وشعبها.

إنها الذكرى أعز على قلوبنا إنها مناسبتنا التي تكون فيها الأفراح حلوة وتزدهر المشاعر بارك الله في مملكتنا الغالية، وبارك الله في قادتها.

تعجز الكلمات والمفردات عن وصف حالة المشاعر التي تسود قلب الإنسان السعودي في تلك المناسبة الغالية، لأنها مناسبة تستحق فرحتها.

مناسبة التأسيس هي المناسبة التي غيرت خارطة الشرق الأوسط، فنسأل الله تعالى أن يرحمه الإمام محمد بن سعود، ومن اتبع منهجه في التأسيس والبناء.

كل الحروف والكلمات لا تقدر على تصوير حالة المشاعر التي تسكن القلب مع ذكرى التأسيس، لأنها أثمن على القلب، وأقرب فخر واعتزاز.

إن اختبارات أيام التأسيس، التي نفخر بها، هي إحدى المراحل التي يجب أن نفرح فيها ونفتخر بتراث الأجداد الذين كانوا دائمًا يستحقون كل نجاح وتميز.

الرسائل التي تتحدث عن ذكرى الأجداد الأبطال، أولئك الرجال الذين صلوا ليلا ونهارا وعملوا بإخلاص كامل لبناء مجد الدولة السعودية.

كلمة عن يوم التأسيس للاطفال

أسس الدولة السعودية الثانية التي اتبعت الدولة الأولى وعاصمتها الدرعية ومهدت الطريق للدولة الثالثة والحالية الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود.

حيث استمرت حتى عام 1891 يعتقد غير السعوديين خطأً أن 22 فبراير هو اليوم الذي تولى فيه أول حكام آل سعود السلطة.

الثاني والعشرون من فبراير هو اليوم الذي تولى فيه الحاكم الثاني لعائلة آل سعود السلطة.

بعد انتهاء الدولة الثانية، لم يتوقف النضال من أجل إقامة دولة سعودية مستقلة يحكمها عرب من الجزيرة لا أجانب.

الدولة السعودية الثالثة الحالية سرعان ما تشكلت على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

تميزت الدولة السعودية الثالثة بقدرتها على توحيد جميع الأراضي العربية والحجازية تحت راية دولة واحدة سميت على اسم المملكة العربية السعودية.

وظلت قوية حتى هذا الوقت ظهر بعد نحو 10 سنوات فقط من نهاية الدولة الثانية.

ومع ذلك، عند اختيار يوم التأسيس السعودي، لم يتم اختيار الدولة السعودية الثالثة.

رغم أنها الحالية، ولكن تم اختيار اليوم الأول لأهميتها في وجود الكيان الملكي الحالي.

تركت الدولة السعودية الأولى بصمة مميزة على كامل تاريخ المملكة العربية السعودية. لذلك، فإن يوم تأسيسها هو يوم تأسيس المملكة الحديثة.

هذا على الرغم من المسافات الزمنية بين كل منهما.

أكبر مؤشر على قوتها هو قيام الدولة السعودية الثانية عام 1824، أي بعد نحو ست سنوات فقط من نهاية الدولة السعودية الأولى.

لو لم يتم تأسيسها لسنوات عديدة، لما تم إنشاء الدولة الثانية بهذه السرعة.

كلام عن يوم التأسيس السعودي تويتر

بارك الله في ذلك الراية الخضراء التي ترفرف، ليظل ترفرف في سماء الوطن، تلك الواجهة العربية والإسلامية التي تحمل أجمل صورة للشرق الأوسط للعالم، حفظها الله تعالى.

بكل حب وسعادة ننقل لكم أطيب تمنياتنا وبركاتنا بمناسبة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية سنة جديدة سعيدة، أطيب القلوب والأصدقاء المخلصين.

الفخر والاعتزاز هما السمتان اللتان تلازمان كل صفحة من صفحات تاريخ المملكة العربية السعودية، لأن بلادنا هي التي أنجبت العديد من الأبطال والقادة.

نحتفل برسائل الدولة بمناسبة التأسيس، لأنها الذكرى التي نزيد بها إيماننا بقدرات الإنسان وحقه في بناء المجد والسيادة بارك الله في المملكة وشعبها.

صديقي الأب، أسأل الله مع ملاحظات التأسيس أن يوفقك الصحة والأمان، وأن يزيد من محبتنا لله ووطننا الغالي سنة جديدة سعيدة.

إنها المناسبة التي نود أن نهنئ فيها جلالة الملك سلمان وجميع القادة والأمراء، وأن نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة للإمام المؤسس الأول.

ذكرى التأسيس تزيد من قربنا وحبنا لأبناء المملكة، لأنهم إخوة ولدت ملامحهم بهذه الذكرى.

كل عام وكل أبناء المملكة العربية السعودية في صحة وأمان تام.

عبارات عن يوم التأسيس بالانجليزي

نهنئ المملكة العربية السعودية على ملكها وشعبها وقادتها الذين عملوا بجد من أجل إنشاء المملكة العربية السعودية.

ابعث باقات التهنئة إلى ملك المملكة العربية السعودية العزيز، وشعبها الكريم وقيادتها، ومن ساهم في تنميتها وازدهارها.

ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية ذكرى سعيدة لكل مواطن سعودي يشعر بالانتماء لهذه المملكة العربية السعودية.

بمناسبة يوم التأسيس السعودي، نتقدم بأحر التهاني والبركات لكل أبناء الشعب السعودي العظيم بمناسبة هذه الذكرى العظيمة.

We congratulate the Kingdom of Saudi Arabia on its king، people and leaders who worked hard for the establishment of the Kingdom of Saudi Arabia.

Send bouquets of congratulations to the dear King of the Kingdom of Saudi Arabia، its generous people and leadership، and those who contributed to its development and prosperity.

The anniversary of the founding of the Saudi state is a happy memory for every Saudi citizen who feels belonging to this Kingdom of Saudi Arabia.

On the occasion of the Saudi Foundation Day، we extend our warmest congratulations and blessings to all the great Saudi people on this great anniversary.