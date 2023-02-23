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الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس الفلسطينية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية، الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، "السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وشددت الوزارة على "أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا".

كما دعت الوزارة إلى "وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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