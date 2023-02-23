مقتل قيادي بحركة طالبان جراء انفجار في كابول

أفادت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، لقي قائد في حركة طالبان الأفغانية مصرعه اليوم الخميس، جراء تفجير وقع عند نقطة تفتيش في منطقة "سرتبه كارته نو" بالعاصمة كابول.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية، أنه "نتيجة انفجار وقع في نقطة تفتيش تابعة لحركة طالبان في منطقة سرتبه كارته نو، قتل قائد في الحركة يدعى سميع الله ميوند، كما أصيب مقاتل من هذه المجموعة".

وأضافت الوكالة، أن "جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل قائد في حركة طالبان في كابول".

ولم يصدر أي تعليق من قبل حركة طالبان على هذا الانفجار.

ومن جهة أخرى، شنت حركة طالبان حملة اعتقالات في ولاية "بنجشير" معقل المعارضة الأفغانية شمال البلاد.

وأسفرت هذه الحملة عن اعتقال 50 شخصًا من سكان قرية "بامير" التابعة لولاية "بنجشير".

ومنذ أن سيطرت حركة طالبان على أفغانستان منتصف أغسطس 2021، تزايدت هجمات الجماعات المسلحة المعارضة لحركة طالبان.