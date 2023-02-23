ads

مقتل قيادي بحركة طالبان جراء انفجار في كابول

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، لقي قائد في حركة طالبان الأفغانية مصرعه اليوم الخميس، جراء تفجير وقع عند نقطة تفتيش في منطقة "سرتبه كارته نو" بالعاصمة كابول.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية، أنه "نتيجة انفجار وقع في نقطة تفتيش تابعة لحركة طالبان في منطقة سرتبه كارته نو، قتل قائد في الحركة يدعى سميع الله ميوند، كما أصيب مقاتل من هذه المجموعة".

وأضافت الوكالة، أن "جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل قائد في حركة طالبان في كابول".

ولم يصدر أي تعليق من قبل حركة طالبان على هذا الانفجار.

ومن جهة أخرى، شنت حركة طالبان حملة اعتقالات في ولاية "بنجشير" معقل المعارضة الأفغانية شمال البلاد.

وأسفرت هذه الحملة عن اعتقال 50 شخصًا من سكان قرية "بامير" التابعة لولاية "بنجشير".

ومنذ أن سيطرت حركة طالبان على أفغانستان منتصف أغسطس 2021، تزايدت هجمات الجماعات المسلحة المعارضة لحركة طالبان.

وكالة أنباء حركة طالبان أفغان انفجار نقطة تفتيش حملة اعتقالات مسلحة

الأكثر قراءة

يلا شوت LFC | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وريال مدريد beIN sport

يلا شوت مباراة ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

يلا شووت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

يلا شوت Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا | مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD beIN sport

يلا شووت champions league | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت يوتيوب | شاهد Salah مباشر

يلا شوت RMA | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش الريال مباشر

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مباراة ليفربول اليوم مباشرة Youtube | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر تويتر | Liverpool Twitter لايف جوال