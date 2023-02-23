عاجل..المراعي السعودية تستحوذ على كامل أسهم شركة "بيتي "

كشفت شركة المراعي السعودية، أن إحدى شركاتها التابعة أكملت استحواذها على الحصة المتبقية في شركة الألبان والعصائر المحدودة المعروفة بأسم “ بيتي”.

225 مليون ريال قيمة الصفقة:

تاسست شركة" بيتي" في عام 1998 من خلال شركة دلة البركة السعودية وتعمل في السوق السعودي والمصري في مجال توزيع العصائر والالبان ومنتجات الطهي.

وفي أواخر عام 2009 تم الاستحواذ على علامة بيتي المميزة من جانب الشركة الدولية للألبان والعصائر والتي تم تأسيسها بمقتضى الشراكة بين شركة بيبسيكو الدولية وشركة المراعي السعودية



وأضافت المراعي في بيان، أن شركتها التابعة "المراعي للاستثمار القابضة" استحوذت على حصة 48% المتبقية في شركة الألبان والعصائر المحدودة من شركة "بيبسيكو" بصفقة قيمتها 255 مليون ريال، مشيرة إلى أنه تم تمويل الصفقة من التدفقات النقدية الداخلية لشركة المراعي.

المراعي توسع استثماراتها في مصر :

وجاء استحوذا المراعي على كامل أسهم بيتي بعد ايام قليلة من عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رئيس الشركة ؛ لاستعراض المشروعات التي ترغب في تدشينها في مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثماراتها، وذلك بحضور الأمير نايف بن سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة "المراعي"، والسفير أسامة نُقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" التابعة لـ "المراعي"، وعبدالله بدر، الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي"، وعدد من مسئولي الشركة، كما حضر الاجتماع المهندس مصطفى إبراهيم الصيّاد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



وأشاد مدبولي بجهد ومساهمة شركة "المراعي" في الاقتصاد المصري، وفي قطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص، حيث تُغطي منتجات الشركة شريحة كبيرة من الطلب في السوق المصرية.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداده وزملاءه في مجلس الوزراء لدعم خطط التوسع للشركة السعودية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث طلب مسئولو الشركة عقد الاجتماع لبحث فرص الاستثمار في مصر. وفي غضون ذلك، أعرب الأمير نايف بن سلطان عن شكره لرئيس الوزراء على استضافته ووفد الشركة بمقر مجلس الوزراء، قائلا: "وجودنا في مصر مهم للغاية، فهذا البلد الشقيق له أهمية خاصة بالنسبة لنا، واليوم نحن هنا لنؤكد أن لشركة المراعي فرصا كبيرة في السوق المصرية، باعتبارها بوابة القارة الأفريقية، ومن هذا المنطلق نحن متحمسون للغاية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر".