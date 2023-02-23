يلا كورة: بث مباشر يلا شوت الان مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم SSC Sport الدوري السعودي بث تويتر

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم SSC Sport الدوري السعودي بث تويتر، يواصل الفريق الكروي الأول لنادي اتحاد جدة حملته في دوري المحترفين السعودي "روشان ليغ"، في مواجهة نظيره الرائد.

يلتقي اتحاد جدة مع الرائد، على أرض مدينة الملك عبد الله الرياضية “جوهرة المشعة”، في إطار الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري السعودي.

يدخل فريق الاتحاد المباراة محتلًا لقب الدوري برصيد 40 نقطة، ويأمل في اقتناص النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو القمة والضغط على فريق النصر الذي يتصدر جدول الدوري السعودي بنفس العدد. من النقاط، ولكن مع اختلاف في الأهداف.

بينما يستعد فريق الرائد لهذه المباراة بقوة كاملة وتركيز عالٍ، حيث يسعى الفريق لتقديم مباراة قوية وتحقيق النصر.

موعد مباراة الإتحاد والرائد في الدوري السعودي

حيث تقام مباراة الإتحاد والرائد في الأسبوع ال18 من منافسات الدوري السعودي، اليوم الخميس الموافق 23 من شهر فبراير الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والرائد في الدوري السعودي

حيث تنقل مباراة الإتحاد والرائد في الأسبوع ال18 من ضمن منافسات الدوري السعودي، عبر قناة SSC sport 1 SD، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الاتحاد الرائد بث مباشر

معلق مباراة الإتحاد والرائد في الدوري السعودي

بينما يتولي مهمة التعليق علي مباراة الإتحاد والرائد في الأسبوع ال18 من ضمن منافسات الدوري السعودي، المعلق فهد العتيبي.

توقيت مباراة الإتحاد والرائد في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة:-

6:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

7:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

8:30 مساءً بتوقيت السعودية واليمن وقطر والبحرين والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن والكويت.

9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.