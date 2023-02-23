Ittihad Club مشاهدة رابط مباراة الإتحاد ضد الرائد بث مباشر يلا شوت | الدوري السعودي

الفجر الرياضي
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مشاهدة رابط مباراة الإتحاد ضد الرائد بث مباشر يلا شوت

البث المباشر لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، 23 فبراير 2023، ومن المقرر أن تبدأ مباراة الاتحاد والرائد في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة. الوقت المحلي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي بث مباشر

يدخل فريق الاتحاد اللقاء في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة فيما يحتل فريق الرائد المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

في الجولة الماضية، نجح الاتحاد في تحقيق فوز كبير على الاتفاق 3-0 في الجولة السابقة، فيما تعادل الرائد مع الوحدة 2-2.

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يأمل فريق الاتحاد تحقيق النصر في مواجهة اليوم وتجاوز عقبة الرائد التي يراها الجميع من أصعب المواجهات، في ظل امتلاك الفريق المنافس لمجموعة من العناصر المتميزة القادرة على تحقيق نتائج طيبة في البطولة. من أجل التقدم من المركز العاشر وتحسين موقعه.

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 23 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الاتحاد والرائد في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.
 

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