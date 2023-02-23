الفارس مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر يلا شوت

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365 مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر يلا شوت 23-2-2023 الفارس تي في

تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر فبراير الجاري للعام الميلادي 2023، بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية، المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي ضد فولاد خوزستان الإيرانى، في إطار منافسات دوري أبطال كأس آسيا لكرة القدم، ضمن مباريات دور ربع نهائي الـ 8، ومن المقرر إقامة علي ستاد الجنوب أو ما يسمي سابقًا باسم ملعب الوكرة.

365 مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر يلا شوت 23-2-2023 الفارس تي في

تشهد القنوات الفضائية الرياضية المتخصصة طفرة عند عرضها المباريات بجودة وتقنية عالية، لجذب أكبرعدد من المشجعين ومحبي الساحرة المستديرة، وبخاصة المحطات التي لها حق العرض وتعد الناقل الوحيد والحصري Asian Champions League، لحساب الدور الـ8 بدول شمال إفريقيا ومنطقة (region) الشرق الأوسط، وعن القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد الإيراني 23/2/2023 لايف بث مباشرة إليك أبرز 5 قنوات تنقلها، كالتالي:

Dubai Sports Asia 1 HD.

beIN Sports AFC HD.

SSC1 HD.

Alkass Five HD.

Abu Dhabi Sports Asia 1.

365 مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر يلا شوت 23-2-2023 الفارس تي في

من جانبه تصدّر فولاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط للأهلي دبي شباب الإمارات، و5 للغرافة القطري، و4 لشعب التركماني، وفاز. في دور الـ16 فوق الفيصلي السعودي بهدف دون رد.

سيكمل الاتحاد الآسيوي نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا 2022 خلال العام الحالي، في إطار مساعيه لإلغاء جدول بطولات الأندية لتتوافق مع التقويم الأوروبي.

تقام جولات الإقصاء من المسابقة كجولة مشتركة من مباراة واحدة في قطر، وتقام مباريات نصف النهائي الأحد المقبل، لمعرفة من يتأهل للنهائي لمواجهة بطل منطقة غرب آسيا الياباني. فريق أوراوا ريد دايموندز، مرة أخرى في 29 أبريل، والعودة إلى أرض أوراوا في 6 مايو.

يذاع الهلال وفولاد بث مباشر اليوم، على قناة دبي الرياضية آسيا HD 1، بصوت المعلق الإماراتي "فارس عوض"، وBN Sports AFC HD، بصوت المعلق اليمني "حسن العيدروس".

كما يمكنكم متابعة اللقاء على قناة كأس قطر HD 5 بصوت المعلق "خالد الهادي" وقناة SSC EXTRA HD 1 بصوت المعلق "عبدالله الغامدي"، في. بالإضافة إلى منصة ميركاتو داي، أخبار الرياضة الآسيوية.