مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان يلا شوت | مباراة الهلال وفولاد خوزستان مباشر hd | بث مباراة الهلال وفولاد خوزستان كورة ستار

رابط لمشاهدة مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان، بثت على الهواء مباشرة، الخميس، المواجهة الكروية الثانية بين الزعيم السعودي وحامل لقب البطولة، أمام أحد فريق فولاد خوزستان الإيراني في ربع نهائي البطولة.

مباراة الهلال ضد فولاد، بثت على الهواء مباشرة مساء اليوم الخميس. وتنطلق المباراة بعد الاستوديو التحليلي على القناة المذاعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة في السعودية وقطر والكويت والبحرين والساعة الثامنة بتوقيت مصر وفلسطين والسودان.

ونجح متصدر نادي الهلال السعودي، مساء الاثنين، في تحقيق الفوز بثلاثة، والتأهل إلى ربع النهائي على حساب شباب الأهلي دبي، في مباراة جمعتهم على ملعب الجنوب في قطر، في دور ال 16 من البطولة القارية.

بلغ نادي فولاد خوزستان الإيراني ربع نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين، بعد فوزه على نادي الفيصلي السعودي في دور الـ16 من بطولة آسيا، بهدف دون رد، على ملعب الثمامة في. دولة قطر.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خورستان بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خورستان بث مباشر

تستضيف قطر منافسات الإقصاء لغرب آسيا، ابتداء من دور الستة عشر، ومن المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويلعب الشباب السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء ضد الدحيل القطري. على ملعب الثمامة.

يلعب الهلال بتشكيلة مكونة من: الحارس عبدالله المعيوف، خليفة الدوسري، علي البليحي، جانغ هيون سو، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، لوتشيانو فيتو، محمد كنو، سلمان الدوسري. الدوسري، موسى ماريتا، أوديون إيغالو.

مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان، ستذاع مباشرة على قنوات أبو ظبي ودبي الرياضية، والقناة الرياضية السعودية SSC1 HD، وBN Sport. وعلق عليها عدد من المعلقين أبرزهم السعودي فهد العتيبي.