الشوط الأول.. الفارس تويتر بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان

رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان بث مباشر في ثاني مواجهات الخميس الكروي بين الزعيم السعودي وحامل لقب البطولة أمام واحد من فريق فولاد خوزستان الإيراني ضمن دور الثمانية رباع النهائي للبطولة. مباراة الهلال السعودي وفولاد خوزستان الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023، فضلا عن القنوات الناقلة للقاء.

الفارس تويتر بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

ويضرب الهلال موعدًا مع فولاد خوزستان على ملعب الجنوب بقطر، في مباراة تقام لحساب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023.

الهلال، حامل لقب، نجح في بلوغ هذا الدور بالتفوق على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 3-1 على ملعب الجنوب أيضًا، بعد أيام قليلة من احتلال المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2023 والتي أقيمت على الأراضي المغربية.

ويأمل المدرب الأرجنتيني رامون دياز أن يؤمن اللقب الثاني على التوالي للهلال، لا سيما وأن المستويات التي يظهر بها “الموج الأزرق” في الآونة الأخيرة تجعله تقريبًا أحد أقوى الفرق على الإطلاق في منطقة غرب القارة الصفراء.

لكن مهمة النادي السعودي لن تكون سهلة، ففولاد خوزستان أثبت قوته في مباراة الفيصلي السعودي بدور الـ16 وقبلها في دور المجموعات، ويُعد من أقوى الفرق الإيرانية الموجودة على الساحة، وهو ما يعني أن الهلال سينبغي عليه بذل الغالي والنفيس للعبور إلى نصف النهائي.

الفائز في قمة الهلال وفولاد خوزستان سينتظر المنتصر من المباراة الأخرى المرتقبة بين الشباب السعودي والدحيل القطري، في الدور نصف النهائي، لحسم من سيواجه أوراوا ريدز الياباني في المباراة النهائية التي ستقام بنظام الذهاب والإياب في أواخر أبريل/ نيسان وأول أسبوع من مايو/ أيار.

الفارس تويتر بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

وفي هذا التقرير من “العين الرياضية”، سيتم استعراض موعد مباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكذلك القنوات الناقلة للقاء.

متى موعد مباراة الهلال القادمة ضد فولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا 2023؟

يستقبل ملعب الجنوب المونديالي مباراة الهلال أمام فولاد خوزستان الإيراني مساء الخميس الموافق 23 يناير 2023.

وتنطلق صافرة بداية ربع النهائي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

يمكن متابعة مباراة الهلال وفولاد خوزستان من خلال قناة SSC وذلك داخل السعودية فقط.

أما في دولة الإمارات، ستأتي المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية المخصصة لنقل فاعليات دوري أبطال آسيا.

بقية دول القارة الصفراء وخارجها، ستكون المباراة متاحة للجماهير من خلال الاشتراك في قنوات “بي إن سبورتس” أو عبر قناة الكأس الرياضية القطرية الخامسة.

الفارس تويتر بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد خوزستان

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN Sports AFC HD 1

ALkass five

SSC1 HD

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا 2023؟

تتعدد وسائل متابعة البث المباشر لمباراة الهلال وفولاد خوزستان أيضًا، حيث يكمن متابعة اللقاء في السعودية، من خلال تطبيق “شاهد VIP”، أما في الإمارات، فيأتي عبر تطبيق Starzplay.

بالنسبة لبقية الدول داخل وخارج آسيا، ستكون مباراة ربع النهائي متاحة عبر تطبيق “تود” التابع لبي إن سبورتس، وكذلك خدمة بي إن كونكت الشهيرة.

من معلق مباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا 2023؟

عبر قناة SSC، سيتواجد المعلق عبدالله الغامدي معلقًا على مجريات مباراة الهلال وفولاد خوزستان، أما على قناة الكأس القطرية، فسيتولى خالد الغامدي هذه المهمة.

الفارس تويتر بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

وبالنسبة لمهمة التعليق على بي إن سبورتس، فقد أُعلن عن إسناد هذا الأمر لحسن العيدروس.

تشكيل الهلال المتوقع أمام فولاد خوزستان

سيواصل المدرب رامون دياز الاعتماد بصورة أساسية على طريقة 4-2-3-1 التي خاض بها مباراة شباب الأهلي الأخيرة، ولكن يبقى موقف أندريه كاريلو وإذا ما سيشارك أساسيًا أو سيجلس على مقاعد البدلاء، محل تساؤلات كثيرة.

لا تغيير في خط الدفاع بتواجد جانج هيون سو وعلي البليهي، كما سيكون محمد كنو قائدًا لمنتصف الميدان ويعاونه لوسيانو فييتو وناصر الدوسري، خلف سالم الدوسري وموسى ماريجا، فيما سيكون أوديون إيجالو مهاجمًا صريحًا كما جرت العادة دومًا.

التشكيل المتوقع للهلال أمام فولاد خوزستان

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – جانغ هيون سو – علي البليهي – خليفة الدوسري

خط الوسط: لوسيانو فييتو – محمد كنو – ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري – أوديون إيجالو – موسى ماريجا

تاريخ مواجهات الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا

لن تكون مواجهة الهلال وفولاد خوزستان هي الأولى من نوعها، حيث سبق وأن التقيا مسبقًا في دوري أبطال آسيا.

وقع الفريقان في نفس المجموعة بنسخة 2015، وانتهت مباراة الذهاب بينهما في استاد تخيتي بإيران، بالتعادل السلبي دون أهداف، ثم فاز الهلال في الإياب على ملعب الملك فهد، بهدفين نظيفين حملا توقيع ناصر الشمراني وياسر الشهراني.

تاريخ مواجهات الهلال وفولاد خوزسان

المباريات: 2

فوز الهلال: 1

التعادل: 1

يبحث فريق الهلال السعودي حامل اللقب عن بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يواجه نظيره فريق فولاد خوزستان الإيراني على ملعب الجنوب، يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023.

وتأهل فريق الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على نظيره فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور ثمن النهائي.

وقبل مباراة فولاد خوزستان في الدور ربع النهائي، قال مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز إنه يتطلع لمشاهدة مستوى أفضل من فريقه، رغم الفوز في ثمن النهائي على شباب الأهلي دبي والتأهل لربع النهائي.

وأضاف رامون دياز: “أننا في نادي الهلال من واجبنا أن نقدم مستوى مرتفعًا بسبب نوعية اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق”.

في المقابل، تأهل فريق فولاد خوزستان الإيراني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا ليواجه فريق الهلال السعودي، بعدما تخطى في مباراة ثمن النهائي نظيره الفيصلي السعودي بنتيجة 0-1.

ويُلعب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل، ويتأهل الفائز من مباراة الهلال وفولاد لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهابًا في 29 أبريل وإيابًا على أرض أوراوا في 6 مايو.

موعد مباراة الهلال السعودي وفولاد خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال السعودي مع نظيره فريق فولاد خوزستان الإيراني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد فولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الهلال السعودي مع نظيره فريق فولاد خوزستان الإيراني عبر شاشة قناة بي إن سبورتس آسيا، وقناة الكاس، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا، وقناة ssc السعودية.

قائمة الهلال السعودي لمباراة فولاد خوزستان الإيراني

عبد الله المعيوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي البليهي، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، ياسر الهشراني، عبد الله الحمدان، ناصر الدوسري، موسى ماريجا.

أندري كاريلو، جانج هيون سو، محمد العويس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، مصعب الجوير، محمد القحطاني، أحمد آل جبيع، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو.