بسبب أزمة الخضار.. وزيرة البيئة البريطانية تشجع على تناول "اللفت"



أثارت وزيرة البيئة في بريطانيا، تيريز كوفي، ضجة كبيرة بعد أن اقترحت على البريطانيين أن يتناولوا "اللفت"، بدلًا من الخس والطماطم، حيث أدى سوء الأحوال الجوية إلى فقدان هذه الخضروات الطازجة من رفوف المحال.

وقالت كوفي للبرلمان "من المهم التأكد من أننا نعتز بالتخصصات التي لدينا في هذا البلد، كثير من الناس يأكلون "اللفت" الآن بدلًا من التفكير بالضرورة في تناول الخس والطماطم وما شابه ذلك."

وأدلت كوفي بتعليقاتها بعد استدعائها لمجلس العموم للإجابة على سؤال حول تقنين المحال التجارية لمكونات السلطة، بسبب النقص الناجم عن سوء الأحوال الجوية في إسبانيا وشمال إفريقيا.

وبعد تعرضها لسيل من الانتقادات، تدخلت داونينغ ستريت للدفاع عن كوفي، قائلة إنها كانت تروج للخضروات البريطانية.

كما رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء الاقتراحات بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن عدم توفر الخيار.