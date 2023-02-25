يلا شوت AHLY| مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش كهرباء مباشر

يقدم الفجر الرياضي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر يلاشوت ، يلتقى بعد قليل الفريق الأول بالنادي الأهلي مع صن داونز باستاد الأهلي we السلام فى اطار مباريات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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وتعد مباراة اليوم حاسمة بالنسبة لفريق الأهلي بعد خسارته فى المباراة الوحيدة التى خاضها حتى الأن بمنافسات المجموعة أمام الهلال السوداني فى الجولة الماضية ويحتاج الفريق إلى الفوز.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

تبدأ مباراة الأهلي وصن داونز فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

ويحتاج الأهلي في مباراة اليوم إلى الفوز لضمان المنافسة على بطاقتى التأهل إلى الدور التالي " دور الثمانية " خاصة أن فريق صن داونز يتواجد على القمة برصيد 6 نقاط من فوزين فيما يأتى الهلال فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط أيضا من فوزين وخسارة واحدة أمام صن داونز.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تبث مباراة الأهلي وصن داونز عبر مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا بداية من دوري المجموعات.

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وتنقل المباراة عبر قناة بى ان سبورت 4 ويعلق عليها على محمد على.

موقف الأهلي فى مجموعته

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على صن داونز مستغلا عامل الأرض والجمهور، لإدارك حظوظ التأهل، بعد الهزيمة التي تلقاها على يد الهلال السوداني بنتيجة 0-1 في الجولة الماضية.

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وتأجلت مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني لمشاركته في بطولة كأس العالم الأندية.

وبعد فوز الهلال السوداني على مضيفه القطن الكاميروني 0-1، مساء أمس الجمعة، صعبت مهمة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بعظ وصول الهلال وصن داونز للنقطة 6 من انتصارين لكل منهما.

وحال فوز الأهلي على صن داونز في مباراة اليوم، سيدخل في منافسة قوية مع الثنائي المتصدر، مع تحقيق الفوز في مباراة القطن المؤجلة، نظرا لسهولة مواجهة بطل الكاميرون الذي خسر على يد الهلال وصن داونز.

وحرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي على إعداد لاعبيه بالشكل المميز بعد المباراة والفوز المهم الذى حققه الفريق على أسوان منذ أيام فى بطولة الدوري وهو ما استعاد به اللاعبون الثقة من جديد بعد الهزيمة من الهلال.