مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية صوب أرضية استاد السلام لمشاهدة مباراة قوية تجمع بين الاهلي وصنداونز، مساء اليوم السبت 25 فبراير، لحساب منافسات الأسبوع الثالث من المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفجر يقدم مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة صن داونز ضد الاهلي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

صدام متجدد يجمع بين الفريقين الكبيرين في القارة في دور المجموعات، فهذه القمة ستكون مثيرة وصعبة حيث يبحث كل منهما عن النقاط الكامل لمواصلة الطريق الصحيح.

فماميلودي صن داونز يقدم أداء مميز في بطولة دوري أ[طال إفريقيا بهذا الدور، فهو يتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط أي بالعلامة الكاملة، بعد الانتصار في الجولة الماضية على القطن بثلاثية مقابل هدف، وفي بداية مشواره حقق الفوز على الهلال بهدف نظيف.

وحضر الفريق الجنوبي إفريقي لهذه المعركة بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب في تقديم أداء مميز يليق به يسعى من خلاله خطف النقاط الكاملة لوضع قدم له في الدور المقبل، أو الخروج على أقل تقدير بنقطة تجعله يواصل الحفاظ على القمة.

في الجهة المقابلة، لم تكن البداية للنادي الأهلي المصري جيدة في دور المجموعات، فهو خيب أمال جمهوره وسقط في فخ الخسارة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، ليبقى في المركز الثالث بلا أي رصيد من النقاط مع بقاء له مباراة مؤجلة.

واستعاد الأحمر بقيادة المدير الفني مارسيل كولر نغمة الاننتصارات بعد خسارته بالأبطال على حساب أسوان بالفوز عليه بثلاثية دون رد ليواصل التعملق بالصدارة وحيدًا.

وأنهى المارد الأحمر تحضيراته لهذه القمة الصعبة بشكل قوي وبجهد عالي، حيث يتطلع الفريق محو أثار الخسارة الماضة والعودة للطريق الصحيح من أجل اسعاد جمهوره، فهو سيكون أمام معركة مصيرية اليوم مطالب بالانتصار وخطف النقاط الكاملة للبقاء في دائرة المنافسة على التأهل، بعد فوز الهلال أمس على القطن وامتلاكه لـ 6 نقاط بالمركز الثاني.