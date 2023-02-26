بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والدحيل Al-Hilal vs Al-Duhail يلا شوت Yalla Shoot لايف Live || بث مباشر

بث مباشر مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 26 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والدحيل في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا بث مباشر

وينتظر جمهور وعشاق كرة القدم العربية والسعودية بصفة خاصة، انطلاق صافرة بداية مباراة الدحيل والهلال في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا حيث يحتضن ستاد الثمامة أحداث المواجهة المرتقبة.

وتأهل الدحيل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على نظيره الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي البطولة، المقامة حاليا بالدوحة.

وفي الوقت ذاته صعد نادي الهلال إلى هذا الدور بعد تحقيق الفوز على نظيره فولادي الإيراني، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما قبل أيام، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

ويعد الهلال بطل آخر نسختين من البطولة، ويسعى لمواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة، لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته.

وتذاع احداث المواجهة النارية بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية آسيا، وأيضا قناة أبو ظبي الرياضية آسيا، وقناةSSC السعودية بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الدحيل

من المتوقع أن يدخل المدرب رامون دياز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي - علي البليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو - جوستافو كوييار - سلمان الفرج.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو - سالم الدوسري - موسى ماريج.

بث مباشر مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 26 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والدحيل في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.