بـ "خطة رصانة".. فرنسا تتأهب لمخاطر الجفاف

أكد كريستوف بيتشو وزير التحول البيئي الفرنسي، أن بلاده ستفرض قيودا على استخدام المياه، بعدما أن سجل فصل الشتاء الحالي أكبر موجة جفاف منذ عام 1959، ما وضع البلاد في حالة تأهب للجفاف هذا الصيف.

وقال بيتشو، في مقابلة بصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إنه سيجمع ممثلين عن المقاطعات غدًا الاثنين ليطلب منهم توقع واتخاذ التدابير التي تسمح بتوفير المياه الآن، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بيتشو، أن التدابير يمكن أن تشمل إصدار أوامر تقييد محلية للأفراد والمزارعين عند الضرورة.

وتأتي تعليقات بيتشو عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هناك "نهاية للوفرة" في استخدام المياه.

وقال ماكرون، السبت، خلال زيارته لمعرض باريس الزراعي: "يجب على الأمة أن تفعل فيما يتعلق بالمياه ما فعلناه في مجال الطاقة، وهو شكل من أشكال خطة الرصانة".

وأضاف: "من الضروري أن نهتم جميعا، مواطنين ورجال صناعة وأجهزة الخدمات والمجتمعات المحلية وأيضا المزارعون، بهذا المورد الذي أصبح يتسم بالندرة".

وقال بيتشو إنه يتعين على فرنسا، على المدى الطويل، تحسين تتبع التسربات وإعادة تدوير المياه المستعملة التي تتخلف عن دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا.

وقال بيتشو إنه بعد الجفاف الشديد في الصيف الماضي، كانت مستويات المياه منخفضة بالفعل، وتفاقم الوضع بسبب انخفاض هطول أمطار عن المعتاد هذا الشتاء، خاصة في فبراير/ شباط الذي من المنتظر أن يكون الأكثر جفافا منذ عام 1959.

وقال بيتشو: "الوضع أخطر من العام الماضي ونحن متأخرون شهرين في ملء مناسيب المياه الجوفية".