بابا الفاتيكان يصلي لأجل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، عن قلقه الشديد بشأن تصعيد العنف الأخير في الأراضي المقدسة.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية، بعد صلاة "التبشير الملائكي" التقليدية بساحة القديس بطرس بروما: "قُتل عدد كبير للغاية من الأشخاص، وكذلك أطفال. كيف نوقف هذه الدوامة من العنف؟".

وجدد البابا مناشدته بأنه يفضل أن ينتصر الحوار على الكراهية والانتقام، ودعا الله لأجل الفلسطينيين والإسرائيليين كي يجدوا طريق الأخوة والسلام بمساعدة المجتمع الدولي.