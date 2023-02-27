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أحاديث دالة على رحمة الله ومغفرته في ليلة النصف من شعبان

شهر شعبان
شهر شعبان

تنتظر الأمة الإسلامية في كل عام، قدوم ليلة النصف من شهر شعبان المبارك، التي تتوافق في يوم 6 من شهر مارس المقبل للعام الميلادي 2023 والعام الهجري 1444 حسب ما تم إعلانه من قبل دار الإفتاء المصرية.

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يعتقد الجميع أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فقط، والحقيقة أن هذا الأمر خاطئ، فينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة من ليالي شهر شعبان المبارك، تحديدًا في الثلث الأخير من الليل.

أشخاص لا يغفر الله لهم في ليلة النصف من شعبان

يغفر الله تعالى الذنوب لعباده في ليلة النصف من شهر شعبان، ولكن لا يغفر الله لبعض الأشخاص الذين ارتكبوا أعظم الكبائر في الحياة الدنيا أو الذين خالفوا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد ورد في هذا الأمر، العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد أن الله تعالى لا يغفر للمشركين أو المشاحنين، وسنوضح لكم معنى كل منهم.

فوانيس شهر شعبان ورمضان 

يقبل الله التوبة من العباد في أي ذنب يفعلها، لأن رحمة الله تتخطي كل المقاييس وتفوق التوقعات، فيظن الإنسان أن لا ملجأ إليها ولكن لا يعلم أن الملجأ الوحيد له هو الله تعالى.

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ينزل الله في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ويرى حال عباده، فمنهم من يسجد لشكره على نعمه، ومنهم من يسبح بحمده، ومنهم من ينتظر عفوها وكرمه، فلا يهدأ قلبه من الدعاء ولا يجف لسانه من الإلحاح على الله في طلبه.

ورغم عفو الله ورحمته، وتقبله التوبة من العباد، إلا أن الله لم يغفر للمشركين، الذين شككوا في قوله ووقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا،  الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، وجعله خاتم الأنبياء، ولم يغفر الله تعالى إلى المشاحن، والمشاحن هو الشخص الذي يعادي اخيه في الدنيا.

أحاديث دالة على رحمة الله ومغفرته في ليلة النصف من شعبان

عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" رواه ابن ماجه.
 

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