عاجل.. أسعار الذهب تواصل خسائرها في مصر وعيار 21 يقترب من 1600 جنيه

سجلت اسعار الذهب في مصر تراجعات جديدة خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء؛ ليتراجع سعر جرام الذهب بقيمة 5 جنيهات مع انخفاض اسعار الاوقية عالميا، واستمرار استقرار سعر الدولار بالبنوك مقابل الجنيه عند مستويات 30.68 جنيها.

وتراجع سعر الذهب في السوق المصري اليوم ليسجل الأتى:

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر نحو 1902جنيها متراجعا 6 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 22في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 في مصر نحو 1744 جنيها متراجعا 6 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر نحو1665جنيها متراجعا 6 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار18 في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر نحو 1427 جنيها متراجعا 6 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 14 في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 في مصر نحو 1110جنيها متراجعا 6 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر استقرار اليوم عند 13320جنيها بعدما خسر 40 جنسها.

أسعار الذهب تنخفض عالميا:

وجاء انخفاض اسعار الذهب محليا مع مواصلة أسعار الذهب العالمية تراجعاتها الملحوظة بعد أن أدت الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى دعم الدولار في مواجهة الذهب، خاصة بعد بيانات التضخم الأخيرة، حيث تتجه الأسعار إلى أكبر خسارة شهرية لها فيما يقرب من عامين بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى في شهرين.

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.53% إلى 1807.09 دولارًا للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين أمس الاثنين، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.56% إلى 1813.30 دولار.