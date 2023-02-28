يلا شووت Al Ahly مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية يوتيوب كورة لايف Yalla shoot في الدوري المصري

بث مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ضد الداخلية Al Ahly vs El Dakhleya ضمن منافسات الجولة 20 للدوري المصري الممتاز،ويقود محمود عبدالمنعم كهربا، بيرسي تاو هجوم الاهلي المصري بث مباشر اليوم من أجل تعزيز النقاط والحفاظ على صدارة الترتيب حيث إن الاهلي يحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة بينما يحتل الداخلية المركز اخامس عشر برصيد 16 نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الاهلي ضد الداخلية في الدوري المصري

وتذاع المباراة بث مباشر بين فريق الاهلي والداخلية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت الرياض ويسعى مارسيل كولر المدير الفني الارجنتيني لفريق الاهلي مباشر اليوم لاستغلال صحوة الفريق خلال هذا الموسم خطف العلامة الكاملة والفوز على الداخلية اليوم.

ويلعب الاهلي ضد الداخلية وتنقل المباراة بث مباشر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد أشرف، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد القندوسي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود عبدالمنعم كهربا، بيرسي تاو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاهلي ضد الداخلية في الدوري المصري الممتاز

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