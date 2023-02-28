تراجع الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات فبراير مع الاحتفاظ بالمكاسب الشهرية



فشلت الأسهم الأوروبية في تحقيق مكاسب في ختام آخر جلسات فبراير شباط، لكنها سجلت مكاسب شهرية، وذلك وسط متابعة البيانات الاقتصادية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر STOXX600 بنحو 0.32% إلى 461 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية بنحو 2.1% خلال فبراير شباط.

وانخفض DAX الألماني بنسبة 0.11% مسجلًا 15365 نقطة، فيما تراجع FTSE البريطاني بنحو 0.74% عند 7876 نقطة، بينما هبط CAC الفرنسي بنسبة 0.38% إلى 7267 نقطة.

وقادت أسهم شركات الرعاية الصحية خسائر البورصة الأوروبية إذ تراجعت بنحو 1.5%.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 7.2% من 7% متجاوزًا التوقعات بأن يبقى عند 7%، فيما قفز التضخم في إسبانيا إلى 6.1% من 5.9% متجاوزًا بشكل كبير توقعات في استطلاع لرويترز بأن يصل إلى 5.5%.

فيما أظهرت بيانات اقتصادية استقرار الاقتصاد السويسري خلال الربع الرابع من 2022 أي نما بمعدل 0.0% بعدما سجل زيادة 0.2% في الربع الثالث.