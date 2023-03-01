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حديد بشاي يرفع سعر الطن 500 جنيه والسوق يترقب قرار " عز "

الاقتصاد
أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم

أعلنت شركة حديد بشاي رفع اسعارها بقيمة 500 جنيه للطن بيداية من شهر مارس الجاري، وسط ترقب لسوق الحديد في مصر لقرار شركة حديد عز لبدء تسعير منتاجتهم.

 

 وقرر حديد بشاي رفع أسعارها اليوم تسليم  أرض المصنع إلى   25440 جنيهًا للطن، ليصل سعر الطن بعد اضافة 14% ضريبة قيمة مضافة إلى 29 ألف جنيهًا للطن.

 

فيما ينتظر  الاسواق قرار شركة حديد عز لبدء تسعير منتاجتهم وسط توقعات بقيامه بتثبيته الاسعار بعدما رفعها عدة مرات ليصل سعر الطن بالسوق حاليا تسليم أرض المصنع إلى  26985 ألف جنيه.

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