"التنسيقية": قرارات السيسي خطوة هامة من أجل العدالة الاجتماعية

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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال افتتاح عددا من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، وتأتي هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية بزيادات في أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة في المعاشات  ومعاش تكافل وكرامة، وتعكس هذه القرارات انحيازا واضحا من الرئيس للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع، وتمثل كذلك خطوة هامة في طريق العدالة الاجتماعية.

وأشادت “التنسيقية” في بيان رسمي، قرارات الرئيس ودورها في زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، معتبرة أنها “تشير كذلك إلى أن الدولة القوية التي قامت بهزيمة تحدي الإرهاب بتكاتف الشعب المصري العظيم مع كافة مؤسسات دولته، فإن تلك الدولة القوية قادرة كذلك بتكاتف الشعب مع مؤسسات دولته التغلب على كافة التحديات الاقتصادية، واستمرار معركة البناء والتنمية من أجل الجمهورية الجديدة”.

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