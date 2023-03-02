عاجل.. إشادات حزبية واسعة بتوجيهات السيسي للمصريين

توك شو
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هناك إشادات واسعة من الأحزاب السياسية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.

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ورحب حزب الجيل الديمقراطي، بقرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تؤكد رؤية الدولة على الاهتمام أولا بالمواطن.

وأشار حزب حماة الوطن إلى أن قرارات الرئيس السيسي تنتصر للمواطن البسيط وتعكس حرصه على حماية الأسرة، فيما رأى حزب الوفد بأن الرئيس السيسي اتخذ قرارات لصالح المواطنين رغم الظروف الاقتصادية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن حزمة من التوجيهات خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

وجاءت هذه التوجيهات كالتالي:

أولًا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.

ثانيًا:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

ثالثًا: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

رابعًا: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023.

خامسًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

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