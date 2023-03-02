التفاصيل الكامل حول زيادة المرتبات 1000 جنيه للعاملين بالدولة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المرتبات بدءا من أبريل المقبل، حيث وجه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفيما نستعرض معكم التفاصيل الكاملة حول زيادة المرتبات.

تفاصيل زيادة المرتبات 1000 جنيه

جاءت زيادة المرتبات، تزامنًا مع مرور عاما منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الحدث الهام في الوقت الحاضر، حيث اسفرت عن ركود اقتصادي في الشرق والغرب.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم: انعكست آثار هذه الحرب بقوة على الاقتصاد الدولي، وضاعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمي والذي لم يحصل بعد على فترة التعافي من الآثار المماثلة التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس تزامنا مع إعلان زيادة المرتبات أننا تجاوزنا معًا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات، وقد تجاوزنا كل تحدي سويًا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح، ولم تعق إرادتنا تحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب، وأؤكد لكم بأن في كل أزمة منحة، وبعد كل أزمة مُكتسبات.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

وللدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا.

أما حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

زيادة المرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.