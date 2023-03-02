مشاهدة مباراة برشلونة BANZM| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا كجزء من نصف نهائي كأس الملك. ستنقل المباراة حصريا على قناة Arena Sport Croatia يمكن للجماهير أيضًا ضبط تردد الالتقاط كل الأحداث.

نسرد لكم اليوم القنوات تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد يستعد كل من ريال مدريد وبرشلونة للدخول في معركة من العيار الثقيل على أرض سانتياغو برنابيو الكلاسيكو من نوع خاص. لا تفوت هذه المباراة المثيرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا 2022/2023 تبحث عنها جماهير كرة القدم حول العالم، حيث سنشاهد الكلاسيكو مجددًا بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد للكلاسيكو

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد يحاول ريال مدريد انتزاع النقاط الثلاث من بار إرما، خاصة أن الملعب والجمهور في صالح الفريق الحقيقي،تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد وفيما يلي نعرض لكم موعد مباراة برشلونة-ريال مدريد في كأس الملك الإسباني 2022/2023، بالإضافة إلى التكوين المتوقع للفريقين وترددات القنوات المفتوحة التي تبث المباراة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

تردد قناة Arena Sport 1 تردد قناة Digi Sport Romania قناة Sports 1 التشيكية قمر صناعي: Eutelsat W2

تردد القناة: 11554

كذلك الاستقطاب: أفقي H.

أيضا معدل الترميز: 30000.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6. Thor 2/3

التردد: 11823

أما الاستقطاب: أفقي

كذلك معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 5/6 قمر صناعي: Thor 2/3

تردد القناة: 11804

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

القنوات المشفرة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا كما تنقل قناة ssc sport 1 السعودية مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تطبيق شاهد نت الذي سينقل المباراة أيضًا، حيث يمكنك تنزيله والاشتراك في الباقة الرياضية لمشاهدة برشلونة وريال مدريد، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة ssc sport 1.

القنوات الناقلة للكلاسيكو لمباراة برشلونة وريال مدريد يعتبر البارسا الأكثر تتويجًا بكأس ملك إسبانيا بمجموع 31 لقب، أما ريال مدريد قد 19 لقب، ويعتبر فريق ريال بيتيس بطل كأس إسبانيا في النسخة الماضية.

استعد لمباراة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك! أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الملك عن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وهي مباراة تعد المشاهدين حول العالم بالإثارة والمتعة.

تابعوا قناة Arena Sport Croatia لمشاهدة جميع الأحداث، حيث سيتم بث المباراة حصريًا في المنطقة. تردد القناة 11554، مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

لا تفوّت هذه النسخة الخاصة من الكلاسيكو، حيث ستقام في سانتياغو برنابيو يوم الخميس. يستعد كل من ريال مدريد وبرشلونة للدخول في معركة من العيار الثقيل على أرض سانتياغو برنابيو، لذا تأكد من موافقتك!

المشجعون في جميع أنحاء العالم متحمسون لمعرفة من سيخرج منتصرًا في هذا التنافس المحتدم. تابعوا تردد القناة 12523 لمشاهدة مباراة الذهاب في هذه المنافسة المحتدمة ومعرفة من سيعود بالفوز!

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة ضمن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23:

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23 بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الخميس 2 مارس 2023 على ملعب سانتياغو برنابيو، موطن فريق ريال مدريد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

11:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:0 مساءًا بتوقيت مصر.

11:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:0 مساءًا بتوقيت العراق.

10:0 مساءًا بتوقيت السودان.

11:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:0 مساءًا بتوقيت تونس.

9:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:0 مساءًا بتوقيت قطر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23:

أعلنت قناة SSC السعودية فوزها بحقوق البث المشفرة لمباراة كأس الملك 2023، والتي سيتم بثها أيضًا عبر شاهد VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد – برشلونة الخميس 2 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC HD 1 ٍسانتياجو برنابيو

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة:

تيبو كورتوا.

ناتشو – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – داني كارباخال.

توني كروس – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش.

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – فيديريكو فالفيردي.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد:

مارك أندريه تير شتيجن.

أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي.

جافي – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج.

فيران توريس – أنسو فاتي – رافينيا.