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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر اليوم في كأس ملك إسبانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر اليوم في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر اليوم في كأس ملك إسبانيا..تتجه أنظار مشجعي كرة القدم والمشجعين حول العالم إلى المباراة النارية بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك 2023، والكلاسيكو 252 تنافسي حيث يتنافس عمالقة الدوري الإسباني في دوريهم المحلي الثاني هذا الموسم. يتنافسون أيضًا على قمة الدوري الإسباني.


غير محظوظ في الدوريات القارية هذا الموسم، يسعى برشلونة للوصول إلى النهائي على حساب منافسيه التقليديين والتحدي على اللقب لإنهاء مسيرته المحلية الناجحة، بينما يدخل ريال مدريد المباراة بروح عالية بعد تحقيق نتائج جيدة في أكثر من بطولة واحدة، وكذلك العودة للمنافسة على الدوري.

فاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بعد فوزه 3-1 في ربع النهائي، فيما انتصر الفريق الكتالوني بصعوبة على ريال سوسيداد بعد هدف دون رد ليواجه الفريقين في مباراة الذهاب على ملعب إل بلانكو في سانتياغو برنابيو.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 


مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر اليوم في كأس ملك إسبانيا
تنطلق صافرة البداية بالضبط عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

للموسم الثالث على التوالي، ستذاع مباريات الكلاسيكو كأس الملك حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط عبر قنوات شبكة SSC السعودية.

مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستكون متاحة فقط على SSC 1 HD، ولن تكون متاحة على قناة SD المجانية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في كأس ملك إسبانيا
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن القائمة الملكية لمباراة برشلونة في الكلاسيكيات، والمتوقعة غدا الخميس، في إطار نصف نهائي كأس الملك هذا الموسم على ملعب سانتياغو برنابيو.

كان النجم البرازيلي رودريجو حاضرا في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، فيما تغيب ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة.

يمتلك ريال مدريد 23 لاعبًا وهم كالتالي:

حراس المرمى: كورتوا، لوبيز، لونين

الدفاع: ميليتاو، ناتشو، فاليجو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر، كارفاخال

قلب الدفاع: توني كروس، مودريتش، فالفيردي، شواميني، كامافينجا، سيبايوس

الهجوم: كريم بنزيمة، فينيسيوس، أسينسيو، رودريجو، ألفارو رودريغيز، ماريانو دياز، هازارد

 

مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد برشلونة بث مباشر اليوم في كأس ملك إسبانيا
كلاسيكو ريال مدريد برشلونة بث مباشر


كلاسيكو ريال مدريد برشلونة بث مباشر

 

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