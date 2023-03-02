الآن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم تويتر يلا شوت في كاس ملك اسبانيا 2023

تحمل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أهمية خاصة وبالغة للفريقين، حيث يطمع كل منهما في التفوق على الآخر أملا في التأهل للنهائي المحلي وحصد لقب الكأس في نسخته الحالية.

ويواجه برشلونة غريمه الأبدي ومضيفه ريال مدريد سعيًا إلى تفادي خسارة ثالثة تواليا في مختلف المسابقات حيث تلقى الفريق ضربتين موجعتين علي مدى أربعة أيام بخروجه قاريا بخسارته أمام مضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي 1-2 في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، ثم أمام مضيفه ألميريا صفر-1 في الدوري المحلي مهدرا فرصة الابتعاد بـ 10 نقاط في الصدارة عن النادي الملكي.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

بينما يعيش ريال مدريد أوقاتًا جيدة رغم ابتعاده بفارق سبع نقاط عن برشلونة في صراع الدوري الإسباني، خاصة بعدما حقق الفوز بنتيجة 5-2 على ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد، إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما فاز علي فريق كاسيرينيو بهدف دون رد في دور الـ32، ثم عبر فياريال في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة، ثم حقق فوزًا صعبًا على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في ربع النهائي بعد لقاء امتد إلى شوطين إضافيين.

بينما وصل برشلونة، إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما بدأ مشواره أمام فريق إنتر سيتي في دور الـ32 وحقق الفوز بنتيجة 4-3 في شوطين إضافيين، وفي ثمن النهائي تخطي أتلتيكو سبتة بخماسية نظيفة، ثم فاز على ريال سوسييداد بصعوبة في دور الثمانية بهدف دون رد.

ويفتقد ريال إلى خدمات بعض لاعبيه بداعي الإصابة، وعلى رأسهم فيرلان ميندي، ودافيد ألابا، والبرازيلي رودريجو، في حين يعانى برشلونة من عدة إصابات في صفوفه، حيث أضيف الثنائي بيدري وروبرت ليفاندوفسكي إلى قائمة الغيابات بداعي الإصابة إلى جانب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وتاريخيا التقى ريال مدريد وبرشلونة في 35 مباراة سابقة في كأس ملك إسبانيا، حيث فاز ريال مدريد في 12 مباراة، وحقق برشلونة الفوز في 15 مباراة، وحسم التعادل 8 مواجهات، وسجل ريال مدريد 65 هدفا في شباك البارسا، بينما هز نجوم البلوجرانا شباك الريال في 67 مرة.

آخر مواجهة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2018-19 انتهت مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو" بالتعادل 1-1، قبل أن يحقق "البلوجرانا" الفوز إيابًا على "سانتياجو برنابيو" بثلاثية نظيفة.

ويعتبر برشلونة الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حصد اللقب في 31 مناسبة من أصل 42 نهائي خاضها الفريق الكتالوني.

وفي المقابل، يعتبر ريال مدريد في المركز الثالث من حيث حصد بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث حقق اللقب 19 مرة، لكنه خسر النهائي في 20 مناسبة.

وعيّن الاتحاد الإسباني، الحكم المحلي مونويرا مونتيرو لإدارة مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو". وينتظر الفائز من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المنتصر من مباراة أوساسونا وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس الملك.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى ذهاب دور نصف النهائى لكأس ملك إسبانيا المقرر لها اليوم الخميس 2 مارس 2023، والمقرر لها على أرضية ستاد «سانتياجو برنابيو».

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دبى وأبو ظبى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

ريال مدريد، صاحب الأرض، بدأ مشواره في كأس ملك إسبانيا من دور الـ32، والذي تخطى فيه فريق كاسيرينيو بهدف دون رد، ثم تجاوز عقبة فياريال في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة، ثم حقق فوزًا صعبًا على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في ربع النهائي بعد لقاء امتد إلى شوطين إضافيين.

ويسعى الريال لاستمرار سلسلة نتائجه الجيدة رغم ابتعاده بفارق سبع نقاط عن برشلونة في صراع الدوري الإسباني، خاصة بعدما حقق الفوز بنتيجة 5-2 على ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد، صاحب الأرض، بدأ مشواره في كأس ملك إسبانيا من دور الـ32، والذي تخطى فيه فريق كاسيرينيو بهدف دون رد، ثم تجاوز عقبة فياريال في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة، ثم حقق فوزًا صعبًا على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في ربع النهائي بعد لقاء امتد إلى شوطين إضافيين.

لكن ريال مدريد في المقابل يفتقر إلى خدمات بعض لاعبيه بداعي الإصابة، وعلى رأسهم: فيرلان ميندي، ودافيد ألابا، والبرازيلي رودريجو.

أما برشلونة، الضيف، فوصل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما بدأ مشواره أمام فريق إنتر سيتي في دور الـ32 وحقق الفوز بنتيجة 4-3 بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين، وفي ثُمن النهائي لم يجد "البلوجرانا" صعوبة تُذكر في تخطي فريق أتلتيكو سبتة بخماسية نظيفة، ثم فاز على ريال سوسييداد بصعوبة في دور الثمانية بهدف دون رد.

واجه برشلونة عدة ضربات مؤخرًا منذ توديع بطولة الدوري الأوروبي من ملحق دور الستة عشر أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

برشلونة يعاني من عدة إصابات في صفوفه، حيث أضيف الثنائي بيدري وروبرت ليفاندوفسكي إلى قائمة الغيابات بداعي الإصابة إلى جانب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة فى ذهاب دور نصف النهائى لكأس ملك إسبانيا المقرر لها اليوم الخميس 2 مارس 2023، والمقرر لها على أرضية ستاد «سانتياجو برنابيو».

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دبى وأبو ظبى.